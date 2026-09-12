El intercambio que River quiere hacer con Kevin Castaño y Atlético Mineiro

River Plate analiza realizar un trueque con el Atlético Mineiro para retener a Fausto Vera a cambio del pase de Kevin Castaño. La dirigencia buscaría aprovechar que el colombiano está a préstamo en Brasil para abaratar la compra del volante central, aunque la ingeniería financiera genera debate por la inversión inicial realizada.

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"River piensa aprovechar y negociar para que Castaño se quede en Mineiro y Fausto Vera acá", arrancó el periodista Juan Cortese. "Hace dos semanas River quizás no estaba pensando en poder comprar el pase. Ahora ese panorama cambió, aprovechando que Kevin Castaño está jugando en Atlético Mineiro. Entonces, probablemente, con Castaño en Mineiro y con Fausto Vera acá, haya alguna negociación a fin de año como para que no haya que poner tanto dinero en el medio", agregó.

Lo primero a señalar es que el volante central es del gusto de Leonardo Ponzio, que decidió darle la confianza de ser el titular mientras Aníbal Moreno se encuentra trabajando para recuperarse de un problema en la rodilla. Es por ello que se considera la chance de adquirir la ficha porque se trata de un jugador que está comenzando a crecer a medida que pasan los partidos. Él mismo aclaró que se sentía a gusto jugando en su posición y no en la que Eduardo Coudet lo colocaba dentro del campo de juego.

Por otro lado, se debe considerar que la opción de compra de Kevin Castaño es de 5 millones de dólares por el 50 % de la ficha y, en estos términos, se puede decir que River saldría ganando, porque el pase de Fausto Vera tiene un valor menor. Aunque hay un detalle más que se debe sumar a la ecuación y es que el jugador colombiano es uno que costó casi 20 millones de la divisa, debido a que se tuvo que adquirir el 70 % de su ficha, que estaba en manos del Krasnodar de Rusia, y el 30 % que era posesión del Cruz Azul de México. Además de los impuestos involucrados en la operación.

En lo que respecta a los hinchas, estos entienden que se trata de una decisión apresurada considerar la compra de Fausto Vera en este momento del campeonato y regalar la parte de Kevin Castaño. Falta bastante para que la temporada culmine y lo mejor sería esperar a ver cómo evolucionan los jugadores con el paso del tiempo.

Ponzio va a repetir la formación

En la tarde del viernes, se confirmó la lista de concentrados de River para viajar al norte de la Argentina y enfrentar a Atlético Tucumán. La misma expone la ausencia de Aníbal Moreno y esto permite entender que no habrá modificaciones dentro del once titular que viene de ganarle a Independiente Rivadavia y Banfield.

Por lo tanto, la formación de Leonardo Ponzio en Tucumán será con los siguientes nombres a las 17:30 del sábado: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Thiago Almada, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Sebastián Driussi.