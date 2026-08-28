Chau River: un marginado del container está a un paso de irse al exterior

River Plate todavía sigue movilizado después de la eliminación de la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe, la salida de Eduardo "Chacho" Coudet y la designación de Leonardo Ponzio como nuevo DT interino. Sin embargo, todo sigue para el "Millonario" y los jugadores marginados no son un tema menor. Uno de ellos, que fue buscado por varios clubes, está muy cerca de emigrar al exterior en el mercado de pases y todo dependerá de las negociaciones.

Quién es el jugador de River marginado que puede irse al exterior

Se trata de Giuliano Galoppo, volante que sigue entrenando en el predio de Avenida Cantilo y es muy posible que continúe su carrera en el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos. El futbolista con pasado en San Pablo de Brasil tendrá que confirmar en las próximas horas si acepta el acuerdo al que llegó dicha institución con el "Millonario". Si esto sucede, se perfila para ser refuerzo del equipo de la Major League Soccer en el que ya está el chileno Paulo Díaz, ex compañero en Núñez.

Según aseguró el periodista Germán García Grova, las dirigencias pactaron un préstamo por 10 meses con opción de compra, por lo que en el lapso de ese tiempo podría dejar definitivamente River. Cabe destacar que al poco tiempo de que asumió Stéfano Di Carlo, la Comisión Directiva tomó la decisión de quedarse con el mediocampista que pertenecía al equipo brasileño. Ahora, este último también atraviesa un problema que lo aleja de las canchas y tiene que ver con una inhabilitación por parte de la FIFA por una deuda con su ex representante.

Giuliano Galoppo puede irse al fútbol de la MLS

Los números de Giuliano Galoppo en River

Partidos jugados :

: Goles :

: Asistencias :

: Títulos: no ganó.

Cómo quedó el panorama para los marginados de Cantilo en River

Hasta el momento, los jugadores de River que entrenan de manera apartada son Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo. Los dos no se encuentran dentro de la consideración deportiva de los directivos por los bajos rendimientos que expusieron, además de que se tratan de nombres con salarios elevados. Es por ello que fueron apartados y entrenan en soledad hasta conseguir un club. En el caso de Galarza Fonda, se encuentra en Paraguay.

El volante paraguayo apareció en la mira de la Juventus de Italia, poco se conoce de que el Millonario haya recibido un contacto formal para iniciar las negociaciones. Al lateral lo buscan desde Rosario Central, pero no hubo mucho más como para determinar que se trate de una propuesta seria. Por otro lado, el volante con pasado en San Pablo tampoco tiene su futuro definido y mantiene una deuda con un ex representante que le impide jugar. Ahora, con el interés del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos podría irse al exterior.

En caso de que los jugadores no consigan club, van a continuar entrenando de manera apartada hasta el próximo mercado de pases. Uno en el que River puede ofrecer la rescisión de contrato. O acelerar charlas para desprenderse de jugadores como en el caso de Kevin Castaño, que fue vendido al Atlético Mineiro en una cifra que oscila entre los 5 millones de dólares por el 50% de la ficha.