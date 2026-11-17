Cuatro jugadores de River Plate están a un paso de dejar la institución en un corto plazo. Si bien hoy no tienen contrato con el "Millonario", lo cierto es que tendrían las horas contadas ya que no suman minutos en cancha. En este caso, son jóvenes de la Reserva o Cuarta División que perdieron rodaje, no llegaron a la Primera de la mano de Leonardo Ponzio y definirán su futuro lejos del equipo comandado por la dupla Diego Armando Barrado - Matías "Pitu" Abelairas con el correr de las semanas.

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Quiénes son los 4 jugadores que se van de River a finales del 2026

Martín Lavandera, defensor nacido en 2006 hizo su debut recientemente en el Torneo Proyección en el marco de la agónica victoria de River por 2 a 1 ante Tigre en el River Camp el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, no tiene vínculo sellado con la institución al igual que sus otros tres compañeros que se irían. Brandon D'Alegre, quien llegó proveniente de Estudiantes de Caseros, también hizo su presentación en Reserva y marcó un gol en su único partido jugado contra Gimnasia de Mendoza el pasado mes de agosto. Con el certamen a una fecha de llegar a playoffs y un "Millonario" al borde de la clasificación a cuartos, difícilmente tengan rodaje en lo que queda.

Por otro lado aparece Marcos Iglesias, quien está desde hace años en el club pero todavía no debutó en Reserva más allá de haber estado entre los convocados. Quien tampoco llegó a jugar en el certamen fue Jonathan Villalba, un joven zaguero que la dupla no tiene en cuenta y hasta tuvo la chance de irse a jugar a Brasil, pero su pase finalmente no se concretó. Los que esperan aún saber sobre qué pasará con su futuro son Franco Jaroszewicz y Agustín Obregón, quienes sí tienen contrato pero fueron apartados. Mientras tanto, esperan por la oportunidad de emigrar en un corto plazo.

Brandon D'Alegre es uno de los jugadores que se iría de River a finales del 2026

La Reserva de River va por la clasificación a los playoffs del Torneo Proyección: cuándo juega vs. Banfield y por qué puede quedarse afuera

El próximo jueves 19 de noviembre desde las 15 horas, el equipo comandado por Diego Armando Barrado y Matías "Pitu" Abelairas recibirá a Banfield por la fecha 18 del Torneo Proyección en el River Camp por la Zona A. Con un triunfo, el "Millonario" (30) avanzará a cuartos de final y puede superar a Talleres de Córdoba (32) que juega a la misma hora ante Racing de visitante. Si esto sucede, los de Núñez pasarán en segundo lugar detrás de Vélez (33) -si el "Fortín" pierde y River triunfa por más de 4 goles puede quedar como líder-.

En el caso de que la "Banda" pierda con el "Taladro" tendrá que esperar que Godoy Cruz (28) no le gane a Aldosivi y que Gimnasia de Mendoza (29) haga lo propio contra Argentinos Juniors ya que si ambos consiguen la victoria lo superarán dejándolo en quinto lugar. En la Zona B están clasificados Independiente (38) y Lanús (37), mientras que los complicados son Estudiantes de La Plata (32) y Boca (31) porque tanto Deportivo Riestra (30) como Belgrano de Córdoba (29) pueden superarlos.

Cómo se juega la definición de la Reserva

Miércoles 18 de noviembre - 15hs

Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata.

Deportivo Riestra vs. Atlético de Rafaela.

Lanús vs. Boca.

Vélez vs. Rosario Central.

Belgrano vs. Independiente.

Jueves 19 de noviembre - 15hs