El hecho de que un jugador haya pasado más de 200 días de recuperación para estar nuevamente disponible es una noticia que sorprende y que puede llegar a considerarse como un refuerzo a sumar en una parte más que importante del Torneo Clausura. Es que Leonardo Ponzio recibió la confirmación de los médicos del plantel de River de que lo tendrán en condiciones para el partido frente a Lanús y que solo depende de su decisión que sume o no minutos el próximo domingo en el estadio Monumental.

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Tras 275 días, Juan Carlos Portillo volvió a sumar minutos y lo hizo en un partido amistoso informal frente a Gimnasia de La Plata, que fue utilizado como preparación para los octavos de final del campeonato local. Hay que recordar que el exjugador de Talleres no estaba formando parte de las nóminas de convocados debido a una rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas. Una lesión que no solo lo dejó marginado durante casi toda la temporada, sino que además le demandó un paso por el quirófano.

Al tratarse de un partido a puertas cerradas, es casi imposible determinar en qué posición se desempeñó, lo que permitiría entender qué es lo que Leonardo Ponzio determina respecto de sus servicios. Hay que recordar que se puede desempeñar como volante central, zaguero central y hasta de lateral izquierdo. Una serie de posiciones en las que el Millonario dispone de varios problemas para encontrar un jugador que se haga cargo de esas zonas, salvo la parte izquierda, que está en manos de Marcos Acuña y en la que Francisco Ortega demostró grandes condiciones cada vez que le tocó sumar minutos.

Por otro lado, el largo parate de Juan Carlos Portillo puede generar que su estadía en la temporada 2027 se resuelva después de la pretemporada y de la evaluación que Leonardo Ponzio pueda llegar a hacer. También su continuidad depende del cuerpo técnico que esté presente en River. En caso de que haya uno nuevo, puede que se decida que el jugador continúe formando parte del plantel o que se vaya a préstamo para no cortarle la carrera.

Definido el futuro de Martínez Quarta

El partido amistoso frente a Gimnasia de La Plata también permitió observar que Leonardo Ponzio decidió que Martínez Quarta no forme más parte del once titular de River, debido a que lo mandó al equipo de los suplentes, mientras que el titular fue Lautaro Rivero, quien reúne grandes chances de formar parte de la zaga titular junto a Nicolás Otamendi.

El hecho de que el zaguero haya formado parte del once suplente permite indicar que su ciclo dentro del plantel del Millonario se encuentra terminado y que la ventana del mercado de pases va a ser utilizada para decretar su salida. Ya sea por medio de una venta, una rescisión de contrato o un préstamo.