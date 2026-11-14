¿Chau Martínez Quarta? En River, Ponzio descartó al defensor antes de los playoffs

River Plate enfrentará a Lanús el próximo domingo 22 de noviembre por los octavos de final del Torneo Clausura y Leonardo Ponzio tomó una terminante medida con Lucas Martínez Quarta. El defensor, que fue uno de los más cuestionados por los hinchas del "Millonario" en los últimos meses, se quedó afuera de los titulares en un amistoso disputado este sábado 14 de noviembre y no compartió zaga con Nicolás Otamendi. El central volvió a sumar minutos tras la expulsión en el Superclásico y no tiene su lugar asegurado para lo que viene.

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La terminante decisión de Ponzio con Martínez Quarta en River

El elenco de Núñez jugó dos amistosos informales contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental, pero Martínez Quarta no estuvo en el primer equipo. Lautaro Rivero fue el segundo central al lado del campeón de todo con la Selección Argentina y parte de la formación se mantendría contra el "Granate". Los ausentes fueron Santiago Beltrán y Thiago Almada por estar con la "Albiceleste" al igual que Gonzalo Montiel, quien no podrá jugar el partido correspondiente a los playoffs por la sanción.

En cuanto al resultado, River venció 2 a 0 al "Lobo" con los goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván, quienes estuvieron desde el arranque. También apareció el juvenil Santiago Espíndola, quien debutó contra Aldosivi en la última fecha y ahora tuvo rodaje otra vez. En el segundo amistoso -ambos fueron de dos tiempos de 25 minutos- estuvo Martínez Quarta, quien compartió zaga con Tobías Ramírez y el encuentro terminó 1 a 1 -marcó Rafael Santos Borré-.

Leonardo Ponzio tomó la decisión de incluir a Lucas Martínez Quarta como suplente en el amistoso de River ante Gimnasia de La Plata

Las formaciones de River en los amistosos contra Gimnasia de La Plata

Los titulares: Ezequiel Centurión ; Giovanni González , Nicolás Otamendi , Lautaro Rivero , Marcos Acuña ; Tobías Andrada , Santiago Espíndola , Tomás Galván ; Ángel Correa ; Sebastián Driussi , Lucas Beltrán . El "Huevo" Acuña , que se perdió los últimos compromisos por lesión, ya está disponible para volver a sumar minutos contra Lanús en los octavos de final del Torneo Clausura , por lo que todo indica que ocuparía el lugar de Francisco Ortega .

; Giovanni , Nicolás , Lautaro , Marcos ; Tobías , Santiago , Tomás ; Ángel ; Sebastián , Lucas . , que se perdió los últimos compromisos por lesión, ya está disponible para volver a sumar minutos contra en los octavos de final del , por lo que todo indica que . Los suplentes: Ezequiel Centurión; Benjamín Rodríguez, Tobías Ramírez, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Valentín Lucero; Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré, Felipe Esquivel. La buena noticia es que Juan Portillo volvió a jugar después de la rotura de ligamentos que lo tuvo marginado de las canchas por diez meses y el juvenil Facundo González ingresó desde el banco de suplentes.

Cuándo vuelve a jugar River por los octavos del Clausura vs. Lanús

El duelo entre el "Millonario" y el "Granate" por un lugar en los cuartos de final del campeonato tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas. Tanto el arbitraje como la televisación de dicho cotejo se confirmará con el correr de los días. Un dato no menor es que el ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe en el encuentro entre Instituto y Huracán en Córdoba que se medirán a partir de las 22.