Martínez Quarta puede irse de River: los tres clubes que lo buscan en el mercado de pases

Si se deja de lado lo arbitral, el rendimiento de River dentro del campo de juego de la Bombonera no fue para nada bueno, y mucho más cuando se observa que no le pateó al arco a Boca. Una explicación puede darse por la desventaja sufrida a partir de la expulsión de Martínez Quarta antes de los 10 minutos de juego. Algo que provocó que la unión con los hinchas se termine de romper de manera definitiva y pidan su salida de la institución.

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El defensor le cometió una infracción a Miguel Merentiel cuando este se estaba dirigiendo hacia el arco que se encontraba defendido por Santiago Beltrán. A lo que Nicolás Ramírez, con ayuda del VAR, decidió mostrarle la tarjeta roja y se produjo la expulsión del zaguero del Millonario. Uno que es muy cuestionado en las redes sociales por su bajo rendimiento y que recibe silbidos cada vez que es nombrado por la voz del estadio Monumental.

Por ende, se comenzó a mencionar que Martínez Quarta puede ser uno de los jugadores que se marche cuando la vigente temporada llegue a su fin. Esto es producto de que al defensor se le complicaría bastante jugar de local y tener que afrontar los murmullos cada vez que tenga intervención con el balón. Aunque su vínculo firmado en su regreso expone un contrato hasta el próximo 31 de diciembre de 2028.

Es por ello que el Genoa de Italia y Al-Sadd de Qatar tendrán que negociar con River para quedarse con la ficha del defensor en caso de que retomen los contactos que habían iniciado en el mercado de pases de invierno. Los cuales fueron cortados porque Leonardo Ponzio consideró respaldar de gran manera al defensor y darle una nueva oportunidad en la zaga de centrales junto a Nicolás Otamendi.

Una de las propuestas que River recibió fue de 5 millones de dólares, que se componía de una opción de compra más una obligación en caso de que Martínez Quarta estuviera presente en una cantidad determinada de partidos en la liga catarí. Sin embargo, el Millonario rechazó la propuesta porque la intención, en caso de desprenderse de la ficha, era vender al jugador para salir al mercado en búsqueda de un reemplazante.

Santiago Beltrán cerca de renovar, pero puede irse

Por otro lado, se tiene conocimiento de que Santiago Beltrán está negociando la extensión de su contrato, que culmina en diciembre de 2027. La intención de River es extenderlo por un par de temporadas más, además de colocarle una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Pero el hecho de que se firme la renovación no permitiría asegurar la continuidad del joven arquero. Uno que cuenta con un interesado en Italia, como es la Fiorentina, debido a que medios de aquel país confirmaron que en el verano podría llegar a gestarse una propuesta de préstamo más opción de compra obligatoria a los seis meses de 20 millones de euros, que es el valor actual de la cláusula de salida.