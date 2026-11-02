La AFA sacó a la luz los audios del VAR de Boca vs. River: "Perfecta la roja"

La AFA difundió los audios de Boca vs. River, con Nicolás Ramírez como protagonista.

La AFA difundió los audios del VAR en las jugadas más polémicas del partido entre Boca Juniors y River Plate, en el Superclásico disputado en La Bombonera. La primera acción en cuestión fue la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el inicio del encuentro, por sujetar desde atrás a Miguel Merentiel cuando el delantero se iba mano a mano con el arquero Santiago Beltrán.

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Más tarde llegó el turno de la roja a Gonzalo Montiel a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando el lateral derecho del "Millonario" fue con una plancha peligrosa sobre el tobillo izquierdo de Lautaro Blanco para intentar recuperar la pelota. Los protagonistas de las grabaciones fueron Nicolás Ramírez (el árbitro principal), Silvio Trucco (el líder del VAR) y Gastón Suárez (ayudante del VAR, AVAR).

La AFA difundió los audios de Boca vs. River, con Nicolás Ramírez como protagonista.

Si bien las mencionadas acciones fueron analizadas y divulgadas por la Asociación del Fútbol Argentino, hubo otras maniobras que reclamó el equipo visitante de las que no salieron los videos. Por ejemplo, River protesta por el supuesto agarrón de Lautaro Di Lollo a Lautaro Rivero en el gol de Boca, un supuesto penal a Nicolás Otamendi por un agarrón de camiseta, la no expulsión de Leandro Paredes por doble amarilla, la no roja a Alan Velasco por simulación cuando ya estaba amonestado, la no expulsión de Blanco y que la roja a Montiel era amarilla.

Los audios del VAR en Boca vs. River

La expulsión de Martínez Quarta

Trucco (líder VAR): "Posible falta".

Ramírez (árbitro de campo): "Acción de juego".

Trucco: "Le falta la tengo y el balón va hacia él".

Ramírez: "Te invito a un OFR (revisión) por posible tarjeta roja”.

Trucco: “Primero de todo, te voy a mostrar la infracción. Hay una sujeción con los dos brazos”.

Ramírez: "Eso es lo que no observo en el campo de juego. No veo los brazos del defensor".

Ramírez, luego de revisarla en el VAR: "Observo que el defensor comete una infracción sujetando al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol”.

La roja a Montiel

Gastón Suárez (ayudante del VAR): "Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo".

Ramírez: "Es una plancha clara al tobillo".

Trucco: "Dame el punto de contacto y la torsión".

Suárez: “Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta”.

La furia de Otamendi por el arbitraje de Ramírez: "Se está arruinando el fútbol argentino"

“Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio, con la cantidad de jugadores de jerarquía en diferentes clubes, se está arruinando el fútbol argentino”, disparó el defensor campeón del mundo y capitán de River.

“Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara. Para el próximo torneo, que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”, sentenció con crudeza.