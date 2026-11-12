Festeja River: los 4 jugadores que recuperó Ponzio para el partido vs. Lanús por los octavos del Clausura

Después de clasificar como cuarto de la Zona B, River Plate tiene rival definido para los octavos de final del Torneo Clausura y se verá las caras con Lanús en el Estadio Monumental el próximo domigo 22 de noviembre. El equipo comandado por Leonardo Ponzio no llega en el mejor momento de un año para el olvido, pero el DT sabe que volverá a contar con cuatro futbolistas que no estuvieron ante Aldosivi en el último compromiso. Tres de ellos regresan tras una lesión y es una buena noticia para el técnico de cara al resto de la temporada.

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Los 4 jugadores que recupera Ponzio en River para los octavos del Clausura vs. Lanús

El primero en regresar a la lista de convocados será Lucas Martínez Quarta, quien fue expulsado en el Superclásico contra Boca Juniors y ya cumplió su única fecha de suspensión. El central sumamente cuestionado por los hinchas estará a disposición del "León", pero no tiene su lugar asegurado en el once titular y podría repetir titularidad Lautaro Rivero para compartir la zaga central con Nicolás Otamendi. El que no estará disponible es Gonzalo Montiel, quien también recibió una roja directa contra el "Xeneize" y continúa suspendido mientras la dirigencia del "Millonario" espera que le reduzcan la sanción de tres encuentros a dos.

Además del "Chino", se perfilan para volver a estar Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes fueron bajas los últimos compromisos. El exhombre de Argentinos Juniors se recupera de un desgarro en el isquiotibial izquierdo y próximamente recibirá el alta médica para sumarse a entrenar con normalidad. Por otro lado, el volante que llegó proveniente de Palmeiras evoluciona día a día después de resentirse de la discopatía lumbar y podría volver contra Lanús. Por último, Juan Carlos Portillo practicó con el resto del plantel en las últimas horas y no descartan que sea parte de los citados.

Juan Carlos Portillo está disponible para volver en River

Cuánto hace que no juega Juan Carlos Portillo, apuntado para volver en River

La última presencia del volante con pasado en Talleres de Córdoba en cancha fue el pasado 12 de febrero contra Argentinos Juniors en condición de visitante por el Torneo Apertura. En dicho compromiso Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior derecho y la distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, lo cual lo obligó a estar al menos 9 meses afuera de las canchas. El pasado miércoles 11 de noviembre volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y está a disposición de Leonardo Ponzio para lo que viene en el cierre del 2026.

Cuándo juegan River vs. Lanús por los octavos del Clausura

El duelo entre el "Millonario" y el "Granate" por un lugar en los cuartos de final del campeonato tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas. Tanto el arbitraje como la televisación de dicho cotejo se confirmará con el correr de los días. Un dato no menor es que el ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe en el encuentro entre Instituto y Huracán en Córdoba que se medirán a partir de las 22.