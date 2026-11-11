¿El nuevo Keylor Navas? La joya de River que citó Costa Rica y podría atajar contra la Selección Argentina

Saúl Durán es una joven promesa de River Plate que recientemente fue convocado para atajar en la Reserva del "Millonario" en un partido clave del Torneo Proyección. Sin embargo, su felicidad es doble porque también recibió el llamado de Costa Rica en la previa del amistoso contra la Selección Argentina del próximo martes 17 de noviembre en Córdoba. Con el sueño de llegar a ser como Keylor Navas, el joven del elenco de Núñez se ilusiona en medio de un momento esperado.

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Quién es Saúl Durán, la joya de las Inferiores de River que sueña con ser como Keylor Navas

El guardameta de 19 años nació el 13 de junio del 2007 en Pérez Zeledón, Costa Rica, y llegó a la "Banda" en 2025. Con 1,86 de altura, la joya nacida de la misma cantera que el exhombre del Real Madrid llegó gracias a Pablo Azcurra y quedó después de una prueba. Ahora, con la lesión de Jeremías Martinet, tercer arquero de la Primera y con Dylan Martínez como reemplazo, Durán comienza a aparecer como una alternativa en la Reserva.

Para colmo, será en un encuentro trascendental para los comandados por Diego Armando Barrado y Matías "Pitu" Abelairas. El elenco de Núñez -ya clasificado- enfrentará a Rosario Central como visitante por la última fecha del Torneo Proyección este jueves 12 de noviembre desde las 15 horas y necesita un triunfo para quedar lo más arriba posible. Si suman de a tres y superan por diferencia de gol a Talleres de Córdoba -juega este miércoles a las 17 ante Sarmiento de Junín-, clasificarán segundos a los cuartos de final del certamen.

Saúl Durán vistiendo el buzo de Costa Rica

Saúl Durán, admirador de Franco Armani y Keylor Navas

En cuanto al ídolo del "Millonario", el nacido en Costa Rica lo destacó como un "ejemplo de liderazgo", lo cual es fundamental para su puesto. "Siempre aparece en los momentos importantes. Siempre responde y está ahí para defender al club", sostuvo en una entrevista hace tiempo atrás. Sobre Navas dejó en claro que "sería un sueño conocerlo. Admiro mucho lo que ha logrado saliendo de un país como Costa Rica y el mismo lugar que yo. Me inspira a pensar que yo también puedo hacerlo, es mí mayor referente".

Cuándo vuelve a jugar River por la Reserva y por qué Durán puede debutar en Costa Rica contra la Selección Argentina

El duelo del "Millonario" contra Rosario Central tendrá lugar este jueves 12 de noviembre desde las 15 horas. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo de TNT Sports y la plataforma LPF Premium. El "Canalla" quedó eliminado -fuera de los cuatro primeros-, mientras que los de Núñez pueden quedar segundos si superan a Talleres de Córdoba en diferencia de gol -si ganan ambos-. De acuerdo a lo que suceda, puede haber Superclásico contra Boca en las próximas instancias del Torneo Proyección.

El sueño de llegar a ser como Keylor Navas todavía es lejano, pero la convocatoria a la Selección de Costa Rica es un paso más para lograrlo. La "Albiceleste" de Lionel Scaloni enfrentará a los "Ticos" de Bryan Ruiz el martes 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y Durán formará parte de la convocatoria. En principio como sparring, pero ahora el joven que representó a su país a nivel Sub 20 se ilusiona con sumar minutos en cancha para seguir los pasos de su ídolo.