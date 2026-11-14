Los refuerzos que Ponzio mira para sumar a River en la mitad de la cancha durante el próximo mercado de pases

El mercado de pases se encuentra lejos de entrar en acción, pero en River comenzaron a movilizarse con el fin de sumar un volante central de categoría que se pueda hacer cargo del mediocampo. Una posición clave para armar el once inicial. Es por ello que se barajan cuatro nombres que se encuentran en pleno estudio para avanzar una vez que culmine el Torneo Clausura.

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Lo primero a mencionar es que no se haría uso de la opción de compra de Fausto Vera por 4 millones de dólares y esto provocaría su regreso al Atlético Mineiro de Brasil. Además, no se produciría el intercambio de jugadores que estaba previsto con Kevin Castaño. Los dos fueron considerados no aptos por su nivel para defender la banda roja. Es por ello que comenzó a deslizarse una serie de nombres que el Millonario tiene en carpeta de cara a la temporada 2027. El primero es Guido Rodríguez, que se encuentra en el Valencia de España. De acuerdo con los trascendidos, su intención sería regresar al fútbol argentino. Otro de los que se encuentra en carpeta es Santiago Hezze, que se desempeña en el Olympiacos de Grecia y que, por edad, es el más conveniente, debido a que tiene 25 años.

Mientras que desde Chile señalan que River se encuentra siguiendo los pasos de Erik Pulgar. Lo particular del volante central es que dispone de un contrato con Flamengo de Brasil hasta diciembre de 2029 y contaría con una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares limpios para poder sacarlo. Otro nombre que figura es el de Santiago Longo, que se desempeña en Belgrano de Córdoba, pero se trata más de un jugador a seguir que de contratar en el próximo mercado de pases. Si llega, será como una apuesta y no como una confirmación para el puesto.

Está más que claro que la cantidad de nombres que suenan a semanas de que el mercado de pases levante sus persianas es producto de que River necesita reforzarse en una zona que Leonardo Ponzio conoce y de gran manera. El experimento de Lucas Silva como titular en la Bombonera no dio sus frutos y el joven quedó relegado en la consideración. Lo más probable es que salga a préstamo para que obtenga rodaje en otra institución.

Se acerca el final de ciclo de Martínez Quarta

Uno de los jugadores que tiene un pie y medio fuera del plantel profesional de River de cara a la temporada 2027 es Martínez Quarta. Esto se debe a que la expulsión frente a Boca generó que los hinchas repudiaran de gran manera su presencia dentro del equipo y hasta obligaría a que Leonardo Ponzio lo saque de la formación titular para colocar a Lautaro Rivero. Dejar al defensor dentro del equipo no solo carecería de los méritos necesarios para hacerlo, sino que también sería exponerlo a un estadio Monumental lleno de hinchas que lo podrían silbar de gran manera.

Se menciona que el zaguero tendría la oportunidad de regresar a Italia nuevamente porque se encuentra en la mira del Genoa, pero tampoco hay que descartar una propuesta de un club de Medio Oriente. Esta última sería superadora desde lo económico y le permitiría hacer una diferencia sustancial con lo que percibe en la actualidad. Además, se debe sumar que el Millonario ya inició contactos para conocer las condiciones de venta que Argentinos Juniors pone por el zaguero Francisco Álvarez.