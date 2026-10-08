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Escándalo en la Reserva del fútbol argentino: batalla campal entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán

Escándalo en la Reserva del fútbol argentino: batalla campal entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán. Qué pasó en el partido de Reserva entre Talleres y Atlético Tucumán.

08 de octubre, 2026 | 18.14
Fútbol argentino, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán, Reserva

El duelo entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Proyección de la Reserva finalizó en un escándalo luego de que jugadores del 'Matador' quedaran involucrados en una batalla campal fuera del terreno de juego con allegados del cuadro local. Una vez finalizado el partido, con victoria por 2 a 0 para el 'Decano', los futbolistas del elenco cordobés comenzaron a discutir con parte del público; después de un acalorado intercambio, ambas partes comenzaron a agredirse físicamente y pudieron ser separados luego de unos instantes dramáticos.

Entre los implicados estaba Lautaro Acosta, director técnico de la 'T', al que se pudo ver a través de las imágenes de la transmisión peleando con un hincha del cuadro tucumano y, poco después, siendo separado por sus dirigidos. Los cruces entre el plantel de Talleres y los simpatizantes locales incluso llegaron hasta la zona de los vestuarios. Uno de los motivos principales de la trifulca fue el ambiente provocado por el árbitro del encuentro, que tuvo una pésima actuación en el encuentro.

Los videos de las polémicas y la batalla campal entre los planteles de Reserva de Talleres y Atlético Tucumán 

Noticia en desarrollo.

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