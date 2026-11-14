Chau Fox Sports: el desgarrador mensaje de Adrián Puente y qué pasará con la Fórmula 1

Adrián Puente realizó un desgarrador descargo en sus redes sociales después de conocerse la noticia de que Fox Sports Argentina apagará sus pantallas a partir del 31 de enero del 2027. El reconocido conductor del ciclo Telemétrico, dedicado a la Fórmula 1, se expresó con un video en el que contó los motivos de lo que pasará y qué sucederá con la transmisión de la máxima categoría del automovilismo. Si bien seguirá emitiéndose por otras señales como es el caso de Disney+ Premium y DAZN, lo cierto es que hasta el momento el periodista y su equipo no tendrán lugar más que YouTube después del final de la temporada -quedan tres carreras-.

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El desgarrador mensaje de Adrián Puente sobre Telemétrico y la Fórmula 1 en Fox Sports

"La compañía Fox Sports Argentina anunció que dejará de gozar de los derechos comerciales sublicenciados de eventos muy importantes para la pantalla como la Champions League, la Copa Libertadores y la Fórmula 1, entre otros. Lo quiere decir que sobre los últimos días de diciembre de este año nuestro vínculo y coproducción asociado a las transmisiones de Fórmula 1 terminará tal como lo estipulaba el contrato. No es ninguna novedad, sabíamos que iba a suceder", esbozó Puente en un video. A su vez, añadió que "había un margen para que la compañía lo hiciera formal y había uno de rediseño de la explotación de ciertas producciones audiovisuales que teníamos que dejar madurar por lo que no lo podíamos decir antes".

Por otro lado, el conductor dejó en claro que la experiencia en estos últimos cuatro años al frente del ciclo "fue una de las cosas más grandes que pasó en nuestras vidas, la mía en particular sin dudas. Hemos dado vuelta un montón de estándares conocidos en la transmisión de la Fórmula 1 que nos ha permitido llegar y hacer una comunidad incondicional de telemétricos, siempre con un fin: alentar al nuestro, a Franco Colapinto". Por último, dejó en claro que habrá novedades con respecto al futuro del piloto argentino de Alpine pero que "la Fórmula 1 tal como la conocieron en las últimas cuatro temporadas por Fox Sports no va a ser".

Qué va a pasar con Telemétrico y la Fórmula 1

"Mi canal de YouTube Telemétrico F1 que está vigente desde 2022 seguirá siendo nuestro canal de comunicación con más contenidos, reflexiones, comentarios, entrevistas y destinado a crecer. Es lo que yo les puedo decir en lo inmediato. Para todo lo demás hay que dejar pasar un tiempito, pero ustedes serán los primeros en enterarse de las novedades", aseguró para sus miles de seguidores en las redes sociales. Por otro lado, cerró y destacó que fue una experiencia profesional que cumple una etapa pero que los deja a disposición para "hacer cosas tanto o mejores en un futuro no muy lejano".

Adrián Puente anunció el final de Telemétrico por Fox Sports

La bronca de Cochito López en ESPN en pleno Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

El pasado sábado 7 de noviembre el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 fue severamente afectado por las lluvias y las mismas obligaron a retrasar el comienzo de la clasificación. Juan Manuel "Cochito" López, hijo de "Cocho", piloto y comentarista de ESPN, se sacó en vivo mientras analizaban la situación y dialogaban sobre las interrupciones que impidieron el inicio en horario. Sus palabras no tardaron en hacerse virales en las redes sociales entre los fanáticos que seguían de cerca la transmisión.

"Las gomas de lluvia azules no sé para qué las siguen fabricando. Viajan a todas las carreras y no las usan nunca", esbozó López acerca de las Full Wet, que no usaron en dicho momento a pesar de las intensas lluvias. Igualmente, la clasificación largó cerca de las 16.30, en la cual Franco Colapinto no tuvo la mejor jornada. El piloto argentino de la escudería Alpine sufrió también las condiciones climáticas y quedó afuera en la Q1 por detrás de Carlos Sainz y un puesto adelante de Pierre Gasly. Acerca de esta cuestión de la lluvia que sin dudas fue motivo de discusión en la transmisión, "Cochito" se cruzó en vivo con Juan Fossaroli y siguió firme en su idea: "yo entiendo que hay lugares donde puede haber agua estancada. Pero si vos sabés donde las podés esquivar. Vas por otro lado, doblás más abierto o más cerrado". Por supuesto, está claro que no es fácil realizar una maniobra de esas características en plena competencia, pero igualmente los pilotos salieron a pista.