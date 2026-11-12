El duro mensaje de Lewis Hamilton contra Israel por la falta de ayuda humanitaria en Gaza

Dos días después de participar en el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1, Lewis Hamilton viajó a Egipto para conocer de cerca el operativo de asistencia humanitaria destinado a la población de la Franja de Gaza. El siete veces campeón mundial de la máxima categoría del automovilismo llegó el martes a la ciudad de El Arish; tras su visita, publicó un duro mensaje en redes sociales para expresó su preocupación por las condiciones de vida de la población gazatí. "Los últimos tres años de genocidio de Israel en Gaza son atroces. Es una injusticia que se les niegue a las personas su libertad, su seguridad y su dignidad. Ningún ser humano debería ser tratado como si su vida valiera menos que la de los demás", sentenció.

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"Vi muros que se extendían a lo largo de kilómetros, construidos para mantenerlos encerrados. Estando allí, frente a lo que parecía una prisión al aire libre, lo único en lo que podía pensar era en entrar para ayudar", continuó en su texto el piloto británico de Ferrari, que en su viaje recibió información sobre el funcionamiento de la logística y la preparación de los suministros que esperan autorización para ingresar al territorio palestino, además de observar los camiones cargados de alimentos y otros elementos esenciales que permanecen a la espera de poder cruzar la frontera.

La fuerte crítica de Hamilton a Israel por la situación humanitaria en Gaza: "Sin excusas"

"En el paso fronterizo de Rafah, vi camiones cargados de alimentos haciendo fila, listos para ingresar, pero habitualmente no se les permite el paso o sufren grandes demoras. El primer conductor de la fila con el que hablé ya llevaba más de 12 horas esperando. En el centro logístico cercano, vi el arduo trabajo de los trabajadores humanitarios, pero también vi los artículos que son rechazados por motivos absurdos. Bolsas de dormir, botiquines de primeros auxilios, equipamiento médico, sillas de ruedas e incluso pelotas de fútbol para los niños", continuó Hamilton, que el próximo 22 de noviembre correrá en Las Vegas en un nuevo Gran Premio de la Fórmula 1.

Por último, envió un mensaje directo al gobierno de Benjamín Netanyahu: "Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del alto el fuego y permitir el ingreso de los camiones con ayuda humanitaria. Sin excusas. Sé que muchísimas personas sienten esa misma impotencia. Esa misma necesidad de hacer algo en lugar de limitarse a observar. No quiero que nos acostumbremos a su sufrimiento. No quiero que miremos hacia otro lado".

"No quiero que miremos hacia otro lado": el mensaje de Hamilton tras visitar un centro operativo para enviar ayuda humanitaria a Gaza.

La respuesta del gobierno de Israel a las declaraciones de Hamilton

Las palabras del piloto británico tuvieron repercusión internacional y provocaron una reacción del gobierno israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó las acusaciones sobre supuestos impedimentos sistemáticos para el ingreso de ayuda humanitaria y defendió las acciones de su administración en la zona.

Como parte de su respuesta, las autoridades israelíes aseguraron que permitieron el ingreso de más de 91.000 carpas y 8.200 camiones con lonas, mantas, ropa de invierno y otros elementos de primera necesidad. También destacaron las tareas de saneamiento, reparación de redes de agua y coordinación de materiales para atender las necesidades de los habitantes de Gaza.

Por último, el gobierno israelí atribuyó parte de las demoras a dificultades logísticas y presupuestarias de las organizaciones humanitarias. Además, justificó algunas de las restricciones por el riesgo de que Hamás pueda utilizar determinados suministros con fines militares o para reconstruir su infraestructura.