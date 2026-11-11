El drama interno de McLaren que podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

A pesar de haber tenido un año considerablemente mejor que el anterior, lo cierto es que las últimas fechas no han sido positivas para Franco Colapinto, que lleva seis carreras fuera de la zona de puntos. Claro que el pilarense ya tiene asegurado su asiento para la próxima edición del campeonato de la Fórmula 1, pero deberá ganarse la renovación de cara al 2028 con Alpine, que ha ido perdiendo terreno con el paso de las fechas.

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En este contexto, el drama interno de McLaren podría ser funcional para las aspiraciones del piloto argentino de mantenerse en la máxima categoría, sobre todo por lo que sucede en Woking con Oscar Piastri. Tras haber sido uno de los protagonistas de la edición pasada, el australiano atraviesa una temporada negativa que llevó incluso a su separación con Mark Webber, quien había sido su representante en gran parte de su carrera.

Según medios especializados, el australiano rompió con el expiloto de F1 debido a que no pudo conseguirle un asiento en otra escudería después de haber sonado para mudarse a Red Bull cuando había dudas en cuanto a la continuidad de Max Verstappen. La renovación del neerlandés le cerró las puertas al oceánico, que terminó obteniendo un contrato multianual con McLaren que estiraría su estadía hasta finales del 2028.

No obstante, hay ejemplos de que los contratos no son terminantes en la máxima categoría y la separación con Webber indica que Piastri no está contento con su presente, en especial cuando su compañero recibió una renovación hasta 2030. Esta diferencia de trato da una nueva muestra de las diferencias en los manejos de la escudería británica con cada uno de sus pilotos y podría llevar a que haya cambios en el futuro cercano.

De ahí que una eventual salida de Piastri pueda afectar a Colapinto, sobre todo por los nombres que suenan para ocupar el segundo asiento de McLaren. Y es que si se libera un cupo en el equipo papaya, una de las opciones que se analizan es que Carlos Sainz tenga un retorno a Woking, lo que dejaría libre un lugar en Williams, la escudería que todavía tiene potestad para pedir el regreso del argentino, sobre todo si puede garantizarle un asiento de cara al 2028 o incluso 2029.

El australiano fue perjudicado por McLaren en 2025.

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