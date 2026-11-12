Franco Colapinto reveló el problema de Alpine en la previa al GP de Las Vegas: “Nos cuesta”

Después de la sanción que lo dejó fuera de los puntos en México, Franco Colapinto volvió a tener otro fin de semana en cero en el GP de Brasil, donde la mala largada del A526 le hizo perder posiciones en el inicio de la carrera. A falta de tres fechas para el cierre de la temporada, el pilarense suma seis carreras sin sumar unidades, una racha que muestra los problemas que atraviesa el equipo galo en la etapa final del campeonato.

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Tal es así que en la previa al GP de Las Vegas, el piloto argentino se refirió a lo que más le cuesta en la Fórmula 1 al mando del A526. “La velocidad siempre está, pero a veces es la constancia: poder repetir buenos fines de semana y sentirme cómodo más rápido con el coche”, comenzó Franco en declaraciones rescatadas por Motorsport al referirse a las dificultades que tuvo el equipo para adaptarse a las condiciones del coche.

Y es que Alpine no ha encontrado soluciones a los problemas que fueron surgiendo con el avance de la temporada, algo que se evidenció en la caída de rendimiento del monoplaza, no solo con Colapinto, sino también con Pierre Gasly. De hecho, Franco reconoció que el A526 no tiene un buen equilibrio en ocasiones, un inconveniente al que no han encontrado solución ni los pilotos ni los ingenieros en Enstone.

“Cuando todo va bien, es muy fácil, pero cuando una sesión se complica un poco, nos cuesta encontrar el motivo”, agregó el pilarense, que en reiteradas ocasiones advirtió la caída de ritmo que sufre el equipo en el transcurso de un fin de semana de carrera. “La noche del viernes al sábado es muy importante para dar un gran paso adelante: es cuando más analizamos los datos y encontramos los problemas que hay que mejorar”, acotó.

A pesar de esto, lo cierto es que Alpine no ha mostrado buenos rendimientos en las últimas rondas de clasificación, siendo un ejemplo la eliminación en Q1 de los dos pilotos en la pasada edición del GP de Brasil. Por fuera de esto, Colapinto destacó el crecimiento que ha tenido dentro del equipo esta temporada, además de destacar el ritmo aceptable en carrera: “Hemos mejorado mucho, estamos mejor, somos más competitivos y eso es lo más importante”.

Alpine está sexto en la tabla de constructores.

Horarios del GP de Las Vegas 2026 de F1

Tras el GP de Brasil, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Las Vegas, donde se disputará el Gran Premio de Las Vegas entre el 19 y 22 de noviembre por la vigesimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: