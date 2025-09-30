Real Madrid vs Kairat Almaty por Champions League: EN VIVO con Franco Mastantuono, cómo ver

El Real Madrid de Franco Mastantuono buscará recuperarse de su dura derrota ante el Atlético Madrid cuando viaje a Kazajistán para enfrentar al Kairat Almaty este martes en la jornada 2 de la Champions League. El equipo de Xabi Alonso, que había comenzado la temporada con siete victorias consecutivas antes del tropiezo en el derbi, tendrá un desafío histórico ante un rival que debuta en la fase principal de la competición europea tras superar la clasificación. Los Merengues, que vienen con una crisis defensiva por múltiples lesiones, buscarán sumar su segunda victoria en la competición frente a un Kairat que no conoce la derrota en su estadio durante la fase clasificatoria.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Kairat Almaty, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Kairat Almaty?

El partido entre Real Madrid y Kairat Almaty por la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se jugará este martes 30 de septiembre de 2025, a partir de las 13:45 horas (hora argentina) en el estadio Ortalyq Stadion de Almaty, Kazajistán. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el italiano Marco Guida.

El conjunto merengue llega a este compromiso tras sufrir una dolorosa derrota por 5-2 ante Atlético Madrid en el derbi madrileño del pasado sábado, resultado que cortó una impresionante racha de siete victorias consecutivas con las que había arrancado la temporada bajo el mando de Xabi Alonso. A pesar de ponerse 2-1 arriba con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler, Los Blancos se desmoronaron en la segunda mitad y encajaron cuatro goles que significaron su primera derrota del curso.

Este tropiezo en el Metropolitano también tuvo consecuencias en la tabla de posiciones de La Liga, donde el Real Madrid cedió el liderato y ahora se ubica un punto por detrás del Barcelona. Además, el partido ante el Atlético dejó dos bajas importantes para el viaje a Kazajistán: Dani Carvajal, quien sufrió una lesión de gemelo que lo mantendrá fuera de acción por aproximadamente un mes, y Éder Militão, quien tampoco fue incluido en la lista de convocados. A estas ausencias se suman las lesiones de largo plazo de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, dejando a Alonso con una verdadera crisis defensiva.

El desafío para el Real Madrid no será solo deportivo sino también logístico, ya que deberán viajar más de 5,500 kilómetros hacia el este para disputar su primer partido oficial en territorio kazajo. Este será el primer encuentro en la historia entre ambos clubes, y Los Blancos llegan con un impresionante récord de 24 victorias en sus últimos 30 primeros enfrentamientos en la historia de la Champions League y la Copa de Europa. Sin embargo, su rendimiento como visitante en la temporada pasada de Champions dejó que desear, con tres triunfos y cuatro derrotas en siete salidas europeas.

Por su parte, el Kairat Almaty vive un momento histórico al participar por primera vez en la fase principal de la Champions League. Los campeones de Kazajistán lograron esta hazaña tras superar cuatro rondas clasificatorias, eliminando a Olimpija Ljubljana, KuPS y Slovan Bratislava, antes de sellar su clasificación venciendo en penales al Celtic de Escocia en la última ronda. Rafael Urazbakhtin, su entrenador, ha logrado consolidar un equipo competitivo que aspira a dar la sorpresa ante los gigantes europeos.

El debut en la fase de grupos no fue el soñado para el conjunto kazajo, que cayó 4-1 ante Sporting Lisboa en su primer partido, aunque Edmilson logró marcar el gol del descuento. Tras ese tropiezo en Portugal, el Kairat regresó a la competición doméstica y venció 3-1 a Zhenis el 22 de septiembre, resultado que les permitió llegar a este encuentro tras más de una semana sin actividad oficial. La fortaleza del equipo ha sido su rendimiento como local, donde durante la fase clasificatoria mantuvo su portería imbatida en los cuatro partidos disputados en el Ortalyq Stadion.

Este encuentro representa el segundo cruce entre equipos de Kazajistán y España en la historia de la Champions League, después del enfrentamiento entre Astana y Atlético Madrid en la fase de grupos de la temporada 2015-16. El Kairat intentará aprovechar el desgaste físico y mental del Real Madrid tras el derbi, así como las múltiples bajas defensivas de Los Blancos, para sumar sus primeros puntos en esta histórica campaña europea.

Formaciones probables de Kairat Almaty y Real Madrid

El técnico del Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, no podrá contar con los delanteros Élder Santana y João Paulo, quienes sufren lesiones de ligamento cruzado anterior y fueron excluidos de la lista de jugadores para la fase de liga de la Champions League. Además, el portero Temirlan Anarbekov y el mediocampista Giorgi Zaria están descartados por lesión, mientras que existe incertidumbre sobre la disponibilidad de Alexandr Zarutskiy para este encuentro.

Si Zarutskiy no está disponible, el joven portero de 18 años Serkhan Kalmurza mantendrá su lugar bajo los tres palos para recibir a los campeones de Europa en 15 ocasiones. En el ataque, el talentoso prospecto Dastan Satpaev se perfila para liderar la línea ofensiva kazaja después de haber anotado en dos de sus últimos tres presentaciones, convirtiéndose en la principal amenaza goleadora del equipo local.

Mientras tanto, el Real Madrid de Xabi Alonso atraviesa una verdadera crisis defensiva de cara a este compromiso. El lateral derecho Dani Carvajal estará fuera de acción aproximadamente un mes tras sufrir una lesión de gemelo en el derbi ante el Atlético Madrid del sábado pasado. Al igual que Carvajal, Éder Militão fue obligado a abandonar el partido ante los colchoneros y no ha sido incluido en la delegación que viajó a Kazajistán.

La situación se complica aún más para Alonso, quien tampoco puede contar con los servicios de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, todos ellos lesionados. Ante esta crisis en la zaga, el técnico español podría optar por alinear la misma defensa que utilizó en la victoria 4-1 sobre Levante el 23 de septiembre, con Raúl Asencio y Francisco 'Fran' García como laterales, mientras que Álvaro Carreras operaría como defensor central. En la zona de ataque, Franco Mastantuono presiona por recuperar un lugar en el once titular, lo que podría significar que Jude Bellingham arranque desde el banquillo tras realizar su primera titularidad desde el Mundial de Clubes el pasado fin de semana.

Probable formación de Kairat Almaty: Serkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luis Mata; Damir Kassabulat, Ofri Arad; Aleksandr Mrynskiy, Jorginho, Valeri Gromyko; Dastan Satpaev.

Probable formación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Franco Mastantuono, Arda Güler, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

Kairat Almaty vs Real Madrid: Ficha técnica