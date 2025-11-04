PSG vs. Bayern Munich por Champions League: hora, TV en vivo y streaming online

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Paris Saint-Germain y Bayern Munich protagonizarán este martes uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase de grupos de la Champions League, cuando se enfrenten en el Parc des Princes en un duelo entre los dos primeros clasificados del torneo. Los campeones vigentes del certamen europeo recibirán a un Bayern que llega con una racha impresionante de 15 victorias consecutivas en todas las competiciones, en lo que promete ser un choque de titanes entre dos equipos que mantienen récord perfecto en la competición con nueve puntos cada uno.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Paris Saint-Germain y Bayern Munich, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan PSG y Bayern Munich?

El partido entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich por la fase de grupos de la Champions League se jugará este martes 4 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas en el Parc des Princes de París. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Maurizio Mariani.

Los dirigidos por Luis Enrique llegan a este compromiso como líderes absolutos de la Champions League con nueve puntos tras tres victorias consecutivas, manteniendo además el primer puesto en la Ligue 1. El PSG ha logrado superar una crisis de lesiones que afectó a varios de sus jugadores clave a principios de temporada, incluyendo a Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Vitinha, pero el plantel parisino ha recuperado a la mayoría de sus estrellas y se encuentra en plena forma.

El conjunto parisino viene de conseguir un ajustado triunfo por 1-0 ante Nice en la Ligue 1, con un gol de Goncalo Ramos al minuto 94 que le permitió sumar tres puntos a pesar de haber dominado el encuentro con un 77% de posesión. Más recientemente en la Champions League, el PSG protagonizó una goleada histórica al vencer 7-2 al Bayer Leverkusen como visitante en un partido dramático que incluyó un penal errado de Alejandro Grimaldo y expulsiones en ambos equipos.

Como local, el equipo de la capital francesa ha sido prácticamente imbatible esta temporada, con solo un empate 3-3 ante Strasbourg el 17 de octubre como único tropiezo en el Parc des Princes. Esta fortaleza en casa será un factor determinante para intentar frenar al poderoso Bayern Munich, que llega con números aún más impresionantes.

Por su parte, Bayern Munich atraviesa un momento extraordinario bajo la conducción de Vincent Kompany, habiendo ganado los 15 partidos que disputó en todas las competiciones durante la temporada 2025-26. Los bávaros se ubican segundos en la tabla de la Champions League con nueve puntos, quedando por detrás del PSG únicamente por diferencia de goles tras haber marcado un gol menos que los parisinos.

El trío ofensivo conformado por Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz ha sido fundamental en el rendimiento del equipo alemán, contribuyendo en gran medida a los 54 goles que el Bayern ha anotado en lo que va de la temporada. En su último compromiso por la Champions League, el conjunto bávaro aplastó 4-0 al Club Brugge, resultado al que siguieron victorias por 3-0 ante Borussia Mönchengladbach, 4-1 contra Colonia y un contundente 3-0 frente al Bayer Leverkusen el pasado sábado.

Estos resultados han permitido al Bayern Munich liderar la Bundesliga con cinco puntos de ventaja sobre sus perseguidores. El equipo de Kompany exhibe un récord perfecto como visitante esta temporada, con ocho victorias en ocho presentaciones lejos de casa, incluyendo dos partidos sin recibir goles en sus últimas tres salidas, periodo en el cual convirtió 10 tantos. Esta racha impresionante representa una seria amenaza para el PSG, que buscará aprovechar su condición de local para defender su corona europea.

Formaciones probables de PSG y Bayern Munich

PSG: Gianluigi Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaire-Emery, Rúben Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.

Gianluigi Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaire-Emery, Rúben Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz; Nicolas Jackson.

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, no podrá contar con el defensor central Ilya Zabarnyi, quien cumplirá una fecha de suspensión tras ser expulsado en el partido ante el Bayer Leverkusen. En su ausencia, se espera que Willian Pacho forme la dupla de zagueros centrales junto al capitán Marquinhos, quien regresará a la titularidad en el corazón de la defensa parisina.

En el frente de ataque, Desire Doue permanece marginado debido a una lesión muscular en el muslo, pero el equipo contará con Bradley Barcola para completar el tridente ofensivo junto a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. El mediocampista portugués Vitinha, quien también había estado lesionado a principios de temporada, está completamente recuperado y será una pieza clave en el centro del campo parisino para este encuentro de alto nivel.

Por el lado de Bayern Munich, Vincent Kompany deberá seguir prescindiendo del lateral izquierdo Alphonso Davies, quien continúa su recuperación de una lesión en el ligamento cruzado, y del defensor central Hiroki Ito. Ambos jugadores tienen previsto su regreso a la actividad el próximo mes. Mientras tanto, Tom Bischof y Konrad Laimer ocuparán las posiciones de laterales, flanqueando a la pareja de centrales conformada por Jonathan Tah y Dayot Upamecano, aunque Josip Stanisic y Sacha Boey también son alternativas para el técnico belga.

En el último partido de la Bundesliga, Kompany optó por rotar a su trío estelar de Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, decisión que resultó acertada ya que el equipo logró la victoria de todas formas. Esta rotación estratégica significa que los tres atacantes llegarán frescos y descansados para enfrentar al PSG, donde formarán detrás del delantero cedido Nicolas Jackson. Jamal Musiala, por su parte, continúa trabajando en su recuperación de una fractura de pierna y aún no está disponible para la convocatoria.

PSG vs. Bayern Munich: ficha técnica