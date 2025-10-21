Partidos de Champions League de esta semana: fechas, horarios y quiénes juegan

La UEFA Champions League vive una nueva jornada crucial con partidos que definen el rumbo de los equipos más importantes de Europa. Esta semana, la atención desde Argentina estará puesta en varios frentes que prometen emociones y permiten seguir de cerca a compatriotas que brillan en el Viejo Continente.

El Barcelona, que viene de caer ante el Paris Saint-Germain en su última presentación continental, necesita recuperarse ante el Olympiacos en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Los catalanes atraviesan un momento delicado con múltiples lesiones en su plantel, incluyendo la baja de Robert Lewandowski, lo que obligará a Hansi Flick a replantear su ataque. El técnico alemán confía en que Ferran Torres pueda asumir el rol de referencia ofensiva, mientras que la presencia de Lamine Yamal dependerá de su recuperación física. A pesar de las ausencias, el conjunto blaugrana parte como amplio favorito ante un Olympiacos que no ha logrado marcar en sus dos primeros partidos de esta Champions.

El Atlético de Madrid protagonizará uno de los duelos más atractivos de la semana cuando visite el Emirates Stadium para enfrentar al Arsenal. El equipo dirigido por Diego Simeone llega en un momento extraordinario, encadenando seis partidos sin perder tras la derrota inicial ante Liverpool, incluyendo la contundente goleada al Real Madrid y el triunfo por 5-1 sobre Eintracht Frankfurt. La gran figura del Atleti es Julián Álvarez, quien atraviesa un momento brillante con seis goles en los últimos siete días, consolidándose como el referente ofensivo que el Cholo necesitaba. La Araña, quien llegó procedente del Manchester City, forma una dupla letal con Antoine Griezmann y será clave en la búsqueda de un resultado positivo ante los Gunners, que marchan invictos en la competición.

El Inter de Milán, con Lautaro Martínez como capitán y emblema del equipo, visitará Bruselas para medirse ante el Union St.-Gilloise. El Toro viene de escribir páginas doradas en la historia nerazzurri al convertirse en el primer futbolista del club en anotar en siete temporadas consecutivas de Champions League, récord que alcanzó tras su doblete ante Slavia Praga. Con 23 goles en 59 partidos de Champions, el capitán argentino está a solo una conquista de igualar las marcas de Ángel Di María y Gonzalo Higuaín en el torneo continental. Simone Inzaghi confía plenamente en su goleador para mantener al Inter en la zona alta de la clasificación.

El Real Madrid recibirá a la Juventus en el Santiago Bernabéu en otro de los platos fuertes de la semana. Los merengues llegan con paso firme tras golear al Kairat Almaty en Kazajistán, donde Franco Mastantuono volvió a demostrar su talento al provocar el penal que abrió el marcador. El joven argentino de 18 años, que se ha ganado la confianza de Xabi Alonso, se convirtió en el titular más joven del Real Madrid en Champions League y sigue siendo objeto de deseo del club blanco para el futuro. Los ojos de Argentina estarán sobre el pibe que supo brillar en River y ahora busca consolidarse en la Casa Blanca.

Por su parte, el Chelsea recibirá al Ajax Amsterdam en Stamford Bridge. Los Blues vienen de vencer al Benfica en su última presentación en Champions y buscan consolidar su regreso a la máxima competición europea tras haber conquistado la Conference League la temporada pasada. El equipo dirigido por Enzo Maresca cuenta con las presencias sudamericanas de Enzo Fernández y Moisés Caicedo, quienes serán piezas clave en el mediocampo ante los holandeses.

La jornada también ofrecerá otros encuentros de peso como Bayern Munich frente a Club Brugge, el Liverpool visitando Frankfurt, y el PSG de Luis Enrique enfrentando al Bayer Leverkusen en Alemania. Dos días intensos de fútbol europeo de primer nivel que mantendrán atentos a los hinchas de todo el mundo.

Horarios de partidos de Champions League

Martes 21 de octubre

13:45 - Barcelona vs Olympiacos (Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona, España)

- Barcelona vs Olympiacos (Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona, España) 13:45 - Kairat Almaty vs Pafos (Almaty Ortalyk Stadium, Almaty, Kazajistán)

- Kairat Almaty vs Pafos (Almaty Ortalyk Stadium, Almaty, Kazajistán) 16:00 - Arsenal vs Atlético Madrid (Emirates Stadium, Londres, Inglaterra)

- Arsenal vs Atlético Madrid (Emirates Stadium, Londres, Inglaterra) 16:00 - Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain (BayArena, Leverkusen, Alemania)

- Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain (BayArena, Leverkusen, Alemania) 16:00 - F.C. København vs Borussia Dortmund (Parken, Copenhagen, Dinamarca)

- F.C. København vs Borussia Dortmund (Parken, Copenhagen, Dinamarca) 16:00 - Newcastle United vs Benfica (St. James' Park, Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra)

- Newcastle United vs Benfica (St. James' Park, Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra) 16:00 - PSV Eindhoven vs Napoli (Philips Stadion, Eindhoven, Holanda)

- PSV Eindhoven vs Napoli (Philips Stadion, Eindhoven, Holanda) 16:00 - Union St.-Gilloise vs Internazionale (Lotto Park, Brussels, Bélgica)

- Union St.-Gilloise vs Internazionale (Lotto Park, Brussels, Bélgica) 16:00 - Villarreal vs Manchester City (Estadio de la Cerámica, Villarreal, España)

Miércoles 22 de octubre