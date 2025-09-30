Partidos de Champions del martes 30 de septiembre: horarios y quiénes juegan

La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 presenta este martes 30 de septiembre una jornada cargada de acción con varios equipos que cuentan con representación argentina en sus planteles. Los partidos se disputarán en distintos horarios argentinos, con los primeros encuentros comenzando a las 13:45 y la mayoría de los choques arrancando simultáneamente a las 16:00 horas.
El Real Madrid, que cuenta con Franco Mastantuono en sus filas, viajará al continente asiático para enfrentar al Kairat Almaty de Kazajistán en uno de los encuentros destacados de la jornada. Por su parte, el Atlético Madrid tendrá un desafío importante ante el Eintracht Frankfurt con Julián Álvarez como su principal figura ofensiva, acompañado por otros compatriotas como Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Nico González.
En Italia, el Inter de Lautaro Martínez, máximo goleador argentino en la historia del club neroazzurro, recibirá al Slavia Praga. En Inglaterra, la jornada también tendrá sabor albiceleste con el Chelsea de Enzo Fernández enfrentando al Benfica en Stamford Bridge y el Tottenham, liderado por su capitán Cristian "Cuti" Romero junto a Giovani Lo Celso, visitando al Bodo/Glimt en Noruega. La presencia de futbolistas argentinos en estos gigantes europeos promete agregarle un condimento especial a una jornada que se presenta vibrante. Todos los partidos se podrán ver por Disney+.
Partidos de Champions League del martes 30 de septiembre (hora argentina)
-
13:45 - Kairat Almaty vs Real Madrid
-
13:45 - Atalanta vs Brujas
-
16:00 - Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt
-
16:00 - O. Marsella vs Ajax
-
16:00 - Chelsea vs Benfica
-
16:00 - Inter vs Slavia Praga
-
16:00 - Bodo/Glimt vs Tottenham
-
16:00 - Pafos vs Bayern Munich
-
16:00 - Galatasaray vs Liverpool