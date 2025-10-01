Barcelona vs. PSG por Champions League: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

Barcelona vs. PSG, un partidazo por la Champions League.

Barcelona buscará ratificar su gran momento futbolístico cuando reciba al Paris Saint-Germain (PSG) este miércoles, en un duelo de gigantes correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El equipo de Hansi Flick, actual campeón de La Liga y en racha de cinco victorias consecutivas, enfrentará al campeón defensor del torneo continental en un partido que tendrá el condimento especial de Luis Enrique regresando a enfrentar al club donde conquistó la Champions hace más de una década.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Barcelona y Paris Saint-Germain, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Barcelona y PSG?

El partido entre Barcelona y Paris Saint-Germain por la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 1° de octubre de 2025, a partir de las 16 horas de Argentina en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic, Barcelona. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será el inglés Michael Oliver.

El conjunto culé llega a este compromiso en un momento excepcional, liderando La Liga española con un punto de ventaja sobre el Real Madrid tras haber aprovechado la sorpresiva derrota 5-2 de los merengues en el derbi madrileño ante el Atlético. Los dirigidos por Hansi Flick acumulan cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y promedian exactamente tres goles por partido en el campeonato español esta temporada, exhibiendo un nivel ofensivo demoledor que ha recuperado el control de su destino en la pelea por el título.

En su debut en la actual edición de la Champions League, el Barcelona se impuso 2-1 ante Newcastle United en St. James' Park, con un rendimiento destacado de Marcus Rashford, quien marcó un doblete en su regreso a suelo inglés. La ausencia de Lamine Yamal por una lesión en la ingle no representó problema alguno para los azulgranas, que sumaron de a tres en territorio inglés y ahora buscarán su segunda victoria consecutiva en la fase de liga. En su último compromiso liguero, los culés vencieron 1-0 a la Real Sociedad con asistencia del ya recuperado Yamal para Robert Lewandowski.

Barcelona exhibe un historial goleador impresionante en su estadio cuando se trata de la máxima competición europea. Los catalanes han anotado al menos tres goles en seis de sus últimos siete partidos de Champions League como locales, acumulando un total astronómico de 75 tantos en sus últimos 17 encuentros en casa por esta competición. Esta potencia ofensiva en el Estadi Olímpic será un factor clave para enfrentar al campeón vigente.

Por su parte, Paris Saint-Germain llega a Barcelona como flamante campeón defensor de la Champions League, tras haber goleado 5-0 al Inter de Milán en la final de la temporada 2024/25. El equipo dirigido por Luis Enrique comenzó la defensa de su título de manera contundente, aplastando 4-0 a Atalanta en el Parque de los Príncipes con goles de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos. Si los parisinos logran otra victoria por cuatro o más goles ante el Barcelona, repetirían una hazaña que solo ellos han conseguido en la historia de la Champions: ganar tres partidos consecutivos en la competición por cuatro goles de diferencia o más.

Sin embargo, el PSG no atraviesa un momento inmaculado. Tras la goleada ante Atalanta, los parisinos cayeron 1-0 ante el Olympique de Marsella en Le Classique, aunque se recuperaron con una victoria 2-0 sobre Auxerre en su último compromiso. El conjunto de la capital francesa también tendrá la motivación extra de Luis Enrique, quien regresa al estadio donde conquistó la Champions League como entrenador del Barcelona.

El historial reciente favorece claramente al PSG en los enfrentamientos directos. Los parisinos han vencido 4-1 al Barcelona en el Camp Nou tanto en 2021 como en 2024, y de imponerse nuevamente en esta ocasión, lograrían un hito histórico: ningún equipo ha vencido tres veces consecutivas al Barcelona como visitante en una competición europea de primer nivel. Además, ambos clubes permanecen unidos en la memoria colectiva del fútbol por la inolvidable "Remontada" de 2017, cuando el Barcelona remontó un 4-0 adverso para eliminar al PSG.

Formaciones probables de Barcelona y PSG

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Gerard Martin; Pedri González, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski.

Paris Saint-Germain: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Kang-in Lee, Vitinha, Warren Zaïre-Emery; Senny Mbaye, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola.

El técnico de Barcelona, Hansi Flick, recibirá una excelente noticia con el regreso de Lamine Yamal, quien se recuperó de una lesión en la ingle y volvió con todo el fin de semana, brindando la asistencia para el gol de la victoria ante la Real Sociedad. El joven subcampeón del Balón de Oro está confirmado para ser titular en este compromiso trascendental. Sin embargo, el estratega alemán no podrá contar con cinco jugadores lesionados: Marc-André ter Stegen (espalda), Gavi (rodilla), Joan García (rodilla), Fermín López (espalda) y Raphinha (isquiotibiales).

La ausencia de Ter Stegen y García mantiene a Wojciech Szczesny como guardameta titular, mientras que la lesión de Raphinha abre la puerta para que Marcus Rashford, quien viene de marcar un doblete en la victoria ante Newcastle, mantenga su lugar en el ataque culé. Alejandro Balde se está recuperando de una lesión en los isquiotibiales y podría regresar a la convocatoria, aunque Gerard Martin mantendría su lugar como lateral izquierdo en la formación inicial. El resto del once se mantendría con Pedri y Frenkie de Jong en el mediocampo, y el tridente ofensivo integrado por Yamal, Dani Olmo y Rashford detrás de Lewandowski.

Por el lado del Paris Saint-Germain, Luis Enrique sufrirá la sensible baja de Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro y ex jugador del Barcelona, quien no se recuperó de su lesión en los isquiotibiales y no estará disponible hasta finales de octubre. El extremo francés es una de las cuatro bajas confirmadas de peso para los parisinos, junto a Désiré Doué (pantorrilla), Marquinhos (muslo) y Khvicha Kvaratskhelia (isquiotibiales), quienes tampoco viajaron a Cataluña.

El mediocampo parisino presenta dudas sobre la titularidad de João Neves, Fabián Ruiz y Vitinha, quienes superaron molestias físicas para formar parte de la delegación que viajó a Barcelona, pero aún resta confirmar si alguno de ellos estará en condiciones de ser titular desde el inicio. A pesar de las importantes ausencias, el PSG mantiene un plantel competitivo con Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos como referencias, mientras que Bradley Barcola y Senny Mbaye aportarían velocidad en el ataque.

