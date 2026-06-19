Centrocampista Romo aconseja perseguir sueños tras anotar el gol con el que México avanzó a los dieciseisavos del Mundial

Perseguir ​los sueños y demostrar que nada es imposible fue el mensaje que mandó el centrocampista Luis Romo tras ‌haber anotado el gol ‌con el que la selección mexicana venció a Corea del Sur para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

La selección de México se convirtió el jueves en la primera clasificada a los dieciseisavos del Mundial tras vencer 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada ​del Grupo A ⁠gracias a un grave error del portero Seunggyu Kim ‌que aprovechó Romo para anotar.

"Los sueños hay que ⁠perseguirlos, y cuando se cumple un ⁠objetivo hay que disfrutarlo. Era el sueño de la vida y siempre trabajamos por él", dijo Romo, quien fue galardonado ⁠como el mejor jugador del partido.

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"No había debutado, me ​toca debutar y disfrutarlo mucho. Cuando cumples ‌un objetivo, por más que ‌lo sueñes o lo desees, lo tienes que disfrutar, ⁠y la verdad que lo disfruté mucho, di todo lo que tenía en mí", agregó.

Romo, quien debutó en una Copa del Mundo, anotó el gol del triunfo a los ​50 minutos ‌del partido disputado en el estadio Guadalajara, en el occidente de México. El portero coreano Seunggyu Kim soltó el balón cuando chocó con su compañero Gihyuk Lee al saltar para controlar un centro enviado desde ⁠el sector derecho, lo que el centrocampista mexicano aprovechó para definir con un disparo de derecha dentro del área.

"Nosotros siempre soñamos en grande. Qué mejor motivación que terminar como líderes del grupo con tres victorias y dejar nuestro nombre en la historia de este Mundial, vamos paso a paso, pero claro que ‌podemos soñar", agregó.

Con la victoria, México llegó a seis puntos en el primer lugar del grupo, seguido por Corea con tres unidades, con lo que aseguró finalizar la primera fase como líder o segundo lugar de su sector.

República Checa y Sudáfrica, que ‌más temprano empataron 1-1, registran un punto cada uno. A la fase de eliminación directa avanzan los dos primeros de cada uno ‌de los ⁠12 grupos más los ocho mejores terceros.

En la tercera y última jornada del Grupo A, que ​se disputará el 24 de junio, México enfrentará a República Checa en el estadio Azteca, mientras que Corea del Sur jugará ante Sudáfrica en el estadio Monterrey.

Con información de Reuters