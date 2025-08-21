Lanús vs Central Córdoba por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Lanús y Central Córdoba buscarán escribir un nuevo capítulo en su historia copera este jueves en La Fortaleza, con el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Mauricio Pellegrino llega a esta instancia decisiva con varias bajas importantes por lesión, mientras que el Ferroviario se presenta con la ventaja del resultado obtenido en Santiago del Estero y un invicto de ocho jornadas que lo consolida como uno de los equipos más sólidos de la competencia.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Lanús y Central Córdoba, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Lanús y Central Córdoba?

El partido entre Lanús y Central Córdoba por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 21 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Cristian Garay de Chile.

El conjunto granate llega a este partido decisivo tras una racha positiva que inició después de la derrota con Rosario Central. A partir de ese momento, Lanús derrotó a Sarmiento en Junín, eliminó a Huracán en octavos de Copa Argentina, le ganó a Talleres y le dio vuelta el partido a Gimnasia en el Bosque. El equipo de Mauricio Pellegrino se está encontrando con un rendimiento que le permite superar a sus rivales, jugando bien y sufriendo poco en el torneo local.

Sin embargo, la situación de Lanús presenta complicaciones importantes a nivel de plantel para este encuentro. Marcelino Moreno, Walter Bou, Felipe Peña Biafore y Ramiro Carrera están descartados para este encuentro debido a lesiones. El caso de Moreno genera especial atención, ya que desde el cuerpo técnico prefieren guardarlo tras completar el día 20 desde su lesión en el cuádriceps derecho, aunque las últimas informaciones sugieren que tampoco estará disponible para la vuelta.

Las ausencias obligan a Pellegrino a recurrir a alternativas juveniles en su formación, con Franco Watson como reemplazante natural de Moreno. El joven se encuentra en un gran nivel desde su regreso al club, haciendo una gran dupla con Rodrigo Castillo. El técnico mantendría la base del equipo que venció a Talleres en el torneo local, incorporando jugadores jóvenes que buscan consolidarse en una definición internacional de esta magnitud.

Por su parte, Central Córdoba llega al Néstor Díaz Pérez con la esperanza de mantener la diferencia obtenida en la ida, el 1-0 en el Madre de Ciudades. El Ferroviario lleva un invicto de ocho jornadas, desde la derrota con Liga de Quito que lo sentenció a jugar playoffs de Sudamericana. El equipo de Omar De Felippe se ha consolidado como uno de los equipos más duros de la competencia.

El conjunto dirigido por De Felippe ha mostrado una solidez defensiva notable en las últimas presentaciones, habiendo recibido solamente cuatro goles en los últimos ocho partidos. Esta fortaleza defensiva será clave para mantener la ventaja obtenida en Santiago del Estero, donde Alan Aguerre fue figura y las imprecisiones de Lanús evitaron los tantos del Granate, un factor que el técnico buscará repetir en la revancha.

El contexto del encuentro presenta a Lanús con la necesidad imperiosa de ganar para clasificar, ya que Central Córdoba se clasifica con cualquier empate. El ganador de esta llave se enfrentará posteriormente al vencedor de la serie entre Fluminense y América de Cali en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que agrega mayor motivación a ambos equipos para buscar el pase a la siguiente instancia.

Formaciones probables de Lanús y Central Córdoba

Mauricio Pellegrino deberá armar su formación con las múltiples bajas que tiene disponibles para este encuentro decisivo. Las ausencias de figuras como Marcelino Moreno y Walter Bou obligan al entrenador a recurrir a alternativas juveniles, manteniendo la base del equipo que viene mostrando buenos rendimientos en el torneo local. Franco Watson se perfila como el reemplazante natural de Moreno en el mediocampo ofensivo.

Para la probable formación del Granate, Pellegrino apostaría por Nahuel Losada en el arco, quien viene siendo titular en las últimas presentaciones. La defensa estaría conformada por una línea de cuatro con experiencia y juventud, mientras que en el mediocampo aparecerían jugadores de jerarquía como Eduardo Salvio, acompañado por los jóvenes talentos que buscan consolidarse en una instancia internacional de esta magnitud.

Del lado de Central Córdoba, Omar De Felippe cuenta con el plantel completo para esta definición y mantendría la misma base que logró el triunfo en Santiago del Estero. El entrenador del Ferroviario apostará por la continuidad del equipo que viene mostrando solidez defensiva y que logró el resultado favorable en la ida, con Alan Aguerre como una de las figuras destacadas del primer encuentro.

El once probable de Central Córdoba incluiría al arquero Alan Aguerre, quien fue figura en el primer encuentro y será clave para mantener la valla invicta en La Fortaleza. El técnico mantendría la estructura táctica que le dio resultado en casa, con una línea defensiva sólida y un mediocampo que buscará contener las llegadas del Granate, mientras que en el ataque confía en jugadores como Leonardo Heredia para definir la clasificación.

Probable formación de Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

Probable formación de Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; José Florentín, Fernando Juárez, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Matías Perelló, Leonardo Heredia.

Lanús vs Central Córdoba: Ficha técnica