Central Córdoba vs Lanús por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Central Córdoba de Santiago del Estero vivirá una noche histórica cuando reciba a Lanús este jueves en el Estadio Madre de Ciudades, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto santiagueño disputará su primera llave eliminatoria en torneos internacionales, mientras que el Granate llega sabiendo que este será uno de los partidos clave del semestre.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Central Córdoba y Lanús, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Central Córdoba y Lanús?

El partido entre Central Córdoba y Lanús por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 15 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será el peruano Kevin Ortega.

El conjunto dirigido por Omar De Felippe llega a este compromiso atravesando un momento histórico en su historia institucional. Es la primera vez que Central Córdoba participa en torneos internacionales, privilegio que obtuvo tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2024. El Ferroviario ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en su debut continental.

En la fase de grupos de la Copa Libertadores, Central Córdoba cosechó un respetable tercer puesto en su zona con 11 puntos, demostrando que puede competir de igual a igual contra equipos de gran tradición internacional. Esta actuación le permitió acceder a la Copa Sudamericana, donde ya eliminó a Cerro Largo de Uruguay con un cómodo global de 3-0.

El rendimiento del equipo santiagueño ha sido en alza en las últimas presentaciones. Luego de un arranque con algunas dudas pero con resultados positivos, Central Córdoba mostró una mejor versión en el cierre de la serie contra Cerro Largo y en las dos últimas fechas del Torneo Clausura, acercándose cada vez más a lo que pretende De Felippe para su equipo.

Por su parte, Lanús llega a Santiago del Estero con la jerarquía de un equipo que conoce los caminos de la gloria internacional. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo una fase de grupos muy prolija en esta edición de la Copa Sudamericana, terminando primero con 12 puntos, por encima de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela.

Esta destacada actuación en la fase de grupos le permitió al Granate clasificar directamente a los octavos de final, evitando así los playoffs que debieron disputar otros equipos. Sin embargo, Lanús enfrenta varias ausencias significativas para este duelo copero. Ramiro Carrera, Walter Bou y Felipe Peña Biafore quedaron descartados para el partido, aún no recuperados de sus respectivas lesiones, mientras que Marcelino Moreno tampoco viaja y le apunta a estar disponible para el partido de vuelta.

Este cruce entre equipos argentinos promete ser muy parejo, con Central Córdoba buscando aprovechar la localía y el momento histórico que vive la institución, mientras que Lanús intentará conseguir un buen resultado de ida para volver con cierta tranquilidad a su estadio, donde se llevará a cabo el partido de vuelta el próximo jueves 21 de agosto. El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Athletico Paranaense y Racing Club.

Formaciones probables de Central Córdoba y Lanús

El técnico de Central Córdoba, Omar De Felippe, mantendría la misma formación que arrancó contra Newell's en Rosario, apostando por la continuidad del equipo que viene mostrando un rendimiento en alza. El entrenador confía en el once que le ha dado buenos resultados en las últimas presentaciones y que logró superar cómodamente a Cerro Largo en la ronda anterior.

La defensa del Ferroviario se mantendría sin cambios, con Alan Aguerre en el arco y una línea de cuatro conformada por Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Braian Cufré. En el mediocampo, la dupla Fernando Juárez-José Florentín aportaría la contención necesaria, mientras que Matías Godoy y Lucas Besozzi se encargarían de la creación. En el ataque, Matías Perelló y Leonardo Heredia buscarán sorprender a la defensa visitante.

Por el lado de Lanús, Mauricio Pellegrino tiene definido que podrá repetir el once que derrotó a Talleres, aunque con algunas variantes forzadas por las ausencias. El dilema principal para el entrenador era la situación de Marcelino Moreno, quien cumplirá el día 20 desde su lesión del cuádriceps derecho, pero desde el cuerpo técnico prefieren guardarlo para la revancha en casa.

En su lugar, Franco Watson sería el encargado de acompañar a Rodrigo Castillo en el ataque, aprovechando el gran nivel que viene mostrando desde su regreso al club. La ausencia de Walter Bou, goleador histórico del equipo, será una baja sensible para el Granate, que deberá encontrar alternativas ofensivas para este compromiso internacional. Eduardo Salvio y Dylan Aquino completarían el mediocampo ofensivo, mientras que la defensa se mantendría con Nahuel Losada en el arco y la línea defensiva formada por Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich.

Probable formación de Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy, Lucas Besozzi; Matías Perelló, Leonardo Heredia.

Probable formación de Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino; Franco Watson, Rodrigo Castillo.

