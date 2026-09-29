Cómo es la casa que compró Messi al lado de su mansión de Miami: cuánto pagó el crack (Foto: Realtor)

Lionel Messi compró la casa que está pegada a la mansión donde vive junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. La nueva inversión en el mercado inmobiliario fue de unos 8 millones de dólares y se trata de una enorme vivienda con más de 700 metros cuadrados y un muelle privado.

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Cómo es la nueva casa que compró Messi al lado de su mansión: el detalle de cuánto costó

La propiedad se encuentra ubicada en 71 Compass Lane, dentro de Bay Colony, un barrio cerrado de Fort Lauderdale, en el sur de Florida. La zona, cercana a Miami, está cruzada por canales y es conocida por tener viviendas con vistas al río. En detalle, según Realtor, la nueva mansión de Messi fue construida en 1977 y cuenta con:

Unos 712 metros cuadrados cubiertos

Terreno de más de 1.600 m²

Tiene 6 dormitorios, 6 baños completos y un toilette.

Cuenta con pileta

Muelle privado y unos 49 metros al frente del agua

La vivienda tiene más de 700 metros cuadrados y cuenta con 6 dormitorios (Foto: Realtor)

Según trascendió, los vendedores fueron Michael y Michelle Nelson, que la habían comprado en 2013 por US$2,7 millones. En 13 años, el valor casi se triplicó. La operación de compra se concretó a través de Sadani LLC, una sociedad manejada por Alfonso Nebot Armisen, banquero español y gestor patrimonial que trabaja hace años con el futbolista, de acuerdo a The Real Deal.

Una mansión al lado de otra

Lo más llamativo de la nueva adquisición de la familia Messi es que la nueva propiedad se encuentra justo al lado de la actual casa en la que vive la familia del futbolista argentino, la cual adquirió en septiembre de 2023, apenas llegó a Florida para jugar en el Inter Miami.

Se desconoce el uso que la familia Messi hará de la Mansión (Foto: Realtor)

Ambas propiedades suman más de 1680 m² cubiertos y alrededor de 100 metros lineales de frente al agua. La inversión de Messi en el mercado inmobiliario, con solo estas dos operaciones, fue de alrededor de US$18,8 millones. Si bien tener el terreno vecino puede traducirse en mayor privacidad para la familia Messi, todavía se desconoce cuál será el uso que finalmente le darán a la propiedad.