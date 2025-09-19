Carlo Ancelotti: quién es la esposa, la historia de amor con Mariann Barrena y las fotos

Mariann Barrena y Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores que se han visto en las últimas décadas en el fútbol mundial. El italiano de 66 años cuenta con un amplísimo palmarés, al haber sido campeón en varios de los clubes más importantes del planeta, como el Milan y el Real Madrid. Pero también se destacó, sobre todas las cosas, como un gran administrador de grupos, al haber tenido a figuras de gran talla mundial, como Shevchenko, Kaká, Karim Benzema y, por supuesto, Cristiano Ronaldo, entre tantos otros.

Ahora asume un nuevo desafío en su carrera, al ser por primera vez entrenador de un seleccionado nacional, quizás la única propuesta que ún le faltaba por asumir. Y enfrente con el combinado que no atraviesa un buen momento, por lo que buscará reanimarlo para volver a llevar al país que más veces ganó el mundial masculino de nuevo a lo más alto.

Quién es la esposa de Carlo Ancelotti

"Carletto" volvió a conocer el amor y está profundamente enamorado y bien acompañado. El enternador estuvo veinticinco años de matrimonio con Luisa Gibelline, mujer de la que se separó. Pero volvió a encontrar una compañera de vida y ahora está en una relación con Mariann Barrena, una persona con un mundo muy alejado del fútbol.

Ancelotti se dio una segunda oportunidad en el amor con Mariann Barrena.

Española de origen, criada en Canadá, tiene títulos en Finanzas y Negocios por la Universidad de Columbia, la habilidad para hablar cuatro idiomas (español, inglés, francés e italiano) y más de una década de experiencia en asesoría estratégica. "No fue algo planeado. Simplemente sucedió", dijo Ancelotti. “Fue amor a primera vista. La conocí en Londres -cuando dirigía al Chelsea- y la primera vez que la vi, le dije: ‘puedes pensar que estoy loco, pero recuerda que tú y yo un día nos vamos a casar’”, le expresó romáticamnete el DT. “Me miró un poco así y me dijo ‘estás loco’”, añadió. Una amiga en común había oficiado como puente.

Barrena, por su parte, contó: "Desde el día en que le conocí tuve la sensación de que no me iba a dar ninguna sorpresa desagradable. Sabía el tipo de persona que era. Íntegro, con unos valores muy firmes. Es la mejor persona que conozco. Y al respecto, "Carletto" agregó: "“Lo pasamos muy bien porque hemos tenido experiencia. Me da mucha tranquilidad".

Para cuando decidieron casarse, Carlo tenía 55 años y Mariann poco más de 40. La boda fue en Vancouver, Canadá, en julio de 2014, en un entorno discreto, alejado de las luces del fútbol europeo. Un océano de distancia de la locura de los estadios, de los vestuarios cargados de tensión, de los gritos de la prensa.