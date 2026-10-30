El regreso de Canelo Álvarez al boxeo: cuándo y a qué hora pelea contra Christian Mbilli

Saúl "Canelo" Álvarez vuelve al boxeo este sábado 31 de octubre y peleará otra vez por un título del mundo. La leyenda de México se presentará en el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita, contra el camerunés nacionalizado francés Christian Mbilli, quien es dueño del cetro mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En juego estará dicho título, el cual el tapatío supo tener hasta su derrota contra Terence Crawford en septiembre del 2025 en lo que fue su última presentación oficial.

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Vuelve Canelo Álvarez al boxeo: todo lo que hay que saber

El nacido en Guadalajara tendrá su ansiado regreso al ring después de poco más de un año. Después de perder sus fajas con el estadounidense en un claro fallo unánime, el mexicano pasó por el quirófano para operarse el codo izquierdo y ya está en óptimas condiciones para combatir. La buena noticia es que Crawford ya no peleará, por lo que dejó las títulos vacantes y "Canelo" buscará aprovecharlo. Cabe destacar que todavía tiene contrato con el magnate saudí Turki Alalshikh, con quien pactó cuatro presentaciones de las cuales realizó dos y va por la tercera.

Con respecto a su rival, Mbilli está invicto con 29 triunfos de los cuales 24 fueron por la vía del KO y un empate. Para el nacido en Camerún será el desafío más importante de su carrera ya que casi no se midió contra rivales de renombre. Sin embargo, se destaca por su pegada y su habilidad en el cuadrilátero, algo que puede poner en aprietos a Álvarez que hace más de 12 meses que no pelea. Con respecto al tapatío, su récord de 63 victorias (39 por KO), tres derrotas y dos empates resulta amenazante para el africano radicado en Canadá pero con nacionalidad francesa que a su vez es cinco años menor.

Saúl "Canelo" Álvarez vuelve al boxeo

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez vs Christian Mbilli en Arabia Saudita: hora, TV y cómo verla online

El tapatío se verá las caras con el camerunés campeón interino este sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita. En juego estará el cetro mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que dejó vacante Terence Crawford tras colgar los guantes y está en poder de Mbilli después de que la mencionada entidad lo eleve de campeón interino a regular. En cuanto a la transmisión de este combate que significará el regreso del mexicano a los cuadriláteros, estará a cargo del canal de YouTube de ESPN KnockOut y DAZN, mientras que el duelo comenzará cerca de las 19 horas de nuestro país. Para poder verlo desde la plataforma paga, los usuarios tendrán que registrarse y abonar la versión Ultimate por un total de 27.500 pesos o la pelea y ocho días de prueba por 29.399 pesos.

Choque de estilos de boxeo entre Canelo Álvarez y Mbilli en Arabia Saudita

El contragolpe de "Canelo" Álvarez es sin dudas una de las mejores armas para sus peleas y lo demostró en más de una ocasión arriba del ring, por lo que sin dudas puede significar una señal de alerta para Mbilli. A su vez, también se destaca por la buena defensa más allá de las veces que sufrió recientemente contra Terence Crawford y en 2022 contra Dmitrii Bivol. El camerunés, por su parte, tiene una buena resistencia física y velocidad a la hora de lanzar golpes. Claro que, también deberá cuidarse con la guardia alta para evitar los golpes del mexicano que sueña con volver con todo.