Al boxeo no se juega: el Chino Maidana noqueó a un influencer que le pegó en el ring

Marcos "Chino" Maidana volvió a ser noticia en el boxeo después de noquear a un influencer que le pegó arriba del ring en una sesión de sparring. En su estadía en Estados Unidos, el nacido en Margarita, provincia de Santa Fe, compartió cuadrilátero con Oblivion, un reconocido streamer que no dudó en enfrentarse a la leyenda del deporte de los puños de nuestro país. Claro que, no la pasó nada bien con el argentino que ni bien recibió un golpe reaccionó y lo mandó a la lona.

{{{htmlAmp}}}

Al boxeo no se juega: el Chino Maidana noqueó a un influencer que se le animó en el ring

El video no tardó en hacerse viral y llamó la atención lo que hizo el propio Maidana. El creador de contenido combinó y conectó al "Chino", pero lo enfureció y el experimentado excampeón del mundo no se la dejó pasar. Tal es así que fue él quien propuso esa intensidad para pegar y luego de varios impactos consecutivos -como en sus mejores épocas de boxeador- dejó en el piso a Oblivion. Si bien no fue una pelea profesional, el santafesino dejó en claro que está en buen estado físico incluso si se le da la oportunidad de volver en algún evento especial.

Qué es de la vida del Chino Maidana años después del retiro del boxeo

Hoy el "Chino" es el promotor de Chino Maidana Promociones, la misma empresa con un nombre diferente que cambió tras el fallecimiento de Gustavo "Pileta" Maidana. La familia modificó sólo ese aspecto pero no pierde de vista el objetivo que es hacer crecer aún más el boxeo argentino. Hasta hace meses contaban con Fernando "Puma" Martínez como la máxima estrella y hoy en día no es certero qué será de su carrera, pero es posible que siga ligado para cuando vuelva a combatir.

Mientras tanto, el referente santafesino ya organizó tres veladas en el país y el plan es ir por más. El excampeón del mundo que estuvo a nada de vencer a Floyd Mayweather Jr. y consiguió varios triunfos memorables no negocia que sus parientes no estén y lo dejó en claro. Tal es así que su prima Mariana Gómez Maidana es quien se hizo cargo de las tareas de su hermano fallecido, además de la tarea de Antonela María Obreja, mánager trabaja con ellos.

Marcos "Chino" Maidana noqueó al influencer Oblivion en una sesión de sparring

Alan Chaves perdió en Estados Unidos y se aleja de la chance de título mundial

Alan "Veneno" Chaves, el joven boxeador argentino que se perfilaba para ganar un título mundial en poco tiempo, perdió en su compromiso en Nueva Jersey contra el dominicano Eridson García, por lo que deberá esperar para esa chance. Si bien era un combate en el que no estaba en juego dicho cetro, sí podía dejarlo como un firme candidato a pelearlo en la próxima presentación. Ahora, con su derrota por puntos en decisión unánime, esto hasta el momento queda descartado y restará esperar a una nueva chance.