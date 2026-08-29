Un cambio y renovación: cuál puede ser el primer once titular de Ponzio como DT de River

River Plate visita a Banfield en el Estadio Florencio Sola por la séptima fecha del Torneo Clausura y Leonardo Ponzio tendrá su debut como DT interino. El exjugador del "Millonario" asumió en el cargo reemplazando a Eduardo Coudet y trabajará junto a Marcelo "Pichi" Escudero, entrenador de la Reserva. Para dicho compromiso, el "León" prepara un once titular muy similiar al que salió a la cancha contra Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, aunque puede haber un cambio.

Ponzio debuta como DT de River: las modificaciones y el posible cambio de esquema

Las recientes eliminaciones de la Copa Argentina y el certamen continental obligaron al "Chacho" a dejar el cargo, por lo que ahora todo quedará en manos de Ponzio. El ex volante de la institución no modificaría tanto la formación que estuvo desde el arranque en el Estadio Monumental el pasado miércoles y sólo habría un regreso. Joaquín Freitas, que en las últimas horas apareció en el radar del Flamengo de Brasil, reemplazaría a Tomás Galván y su posición en el campo de juego dependerá del cuerpo técnico.

Lo que aún no está definido es si el atacante surgido de las inferiores jugará por derecha -como sucedió con Coudet- o irá como delantero al lado de Sebastián Driussi además de Ángel Correa. Por supuesto, esto se verá directamente en la cancha cuando comience a rodar la pelota en el ciclo del "León" que en los próximos días puede ampliar su cuerpo técnico.

Hasta el momento trabajará junto a Escudero y Cristian Manfredi como ayudantes de campo; Cristian Segura y Nicolás Paolorossi como preparadores físicos, además de que Marcelo Barovero seguirá siendo el entrenador de arqueros. A su vez, esperan por el arribo de Jonatan Maidana, quien hoy sigue siendo parte del Senior del "Millonario".

El posible primer once titular de Ponzio como DT de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tobías Aranda, Thiago Almada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Leonardo Ponzio prepara el once titular de River como DT interino

Cuándo debuta Ponzio como DT de River

El duelo que lo tendrá al "León" como entrenador acompañado de Escudero tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto a las 15 horas en el Estadio Florencio Sola. El visitante contará con parte de su público en el recinto para este compromiso clave en el que buscarán resurgir en el campeonato después de un flojo arranque. Si bien Ponzio cumple actualmente otra función, esta vez le tocará hacerse cargo del plantel en un momento más que difícil. En cuanto a la transmisión del cotejo que será dirigido por Leandro Rey Hilfer estará a cargo de ESPN Premium.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026