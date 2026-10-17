La formación de River para jugar vs. Belgrano: el único cambio de Ponzio

River Plate visita a Belgrano de Córdoba este domingo 18 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Torneo Clausura. El "Millonario" necesita un triunfo para volver a dar pelea en la tabla de la Zona B como también pensando en la anual por las copas internacionales del 2027. Para dicho compromiso, Leonardo Ponzio realizaría una única modificación después de la lesión que sufrió Marcos "Huevo" Acuña contra Sarmiento de Junín.

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El único cambio de Ponzio en River para jugar con Belgrano por el Clausura

Según adelantó el medio partidario La Página Millonaria, Francisco Ortega tiene muchas chances de ser titular en el elenco de Núñez por el campeón de todo con la Selección Argentina que hoy está en duda. El exhombre de Ferro Carril Oeste y Racing sufrió un traumatismo en el empeine del pie izquierdo, motivo por el cual quedaría desafectado de la convocatoria. A semanas del Superclásico ante Boca Juniors, el "León" optaría por "cuidar" al experimentado lateral izquierdo y le daría lugar al exjugador de Vélez Sarsfield que llegó en el último mercado de pases.

El presente de River no es para nada positivo teniendo en cuenta que hoy estaría afuera de los playoffs a falta de cuatro partidos para el final de la etapa regular del Clausura. Para colmo, está noveno en la anual y con lo justo estaría clasificando a la Copa Sudamericana del 2027 mientras que Ramón Díaz aparece como una posibilidad para ser el nuevo DT. El riojano suena con cada vez más fuerzas en el Estadio Monumental y Germán Balcarce, periodista que sigue la campaña del club, anunció que podría asumir antes de que termine el año.

Francisco Ortega se perfila para ser titular en River por Marcos "Huevo" Acuña ante Belgrano

El posible 11 de River para jugar contra Belgrano en Córdoba

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa, Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Cuándo juega River vs. Belgrano por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario" visitará al "Pirata" en el Estadio Mario Alberto Kempes este domingo 18 de octubre a las 20.15 por la fecha 13 del campeonato. Pablo Dóvalo será el árbitro de este compromiso que será transmitido por la pantalla de ESPN Premium. Los clubes se volverán a ver las caras después de la final del Apertura que tuvo lugar en el mismo recinto el pasado 24 de mayo donde los cordobeses se quedaron con la victoria por 3 a 2 y el campeonato.

Una semana después, el elenco de Núñez recibirá a Racing Club en el Estadio Monumental por la jornada 14 del certamen y el domingo 1° de noviembre visitará a Boca Juniors. Aún no está confirmado cuándo jugarán contra Aldosivi en Mar del Plata por la última fecha y no les quedará opción que sumar de a tres en todos los encuentros para ir por la clasificación a los playoffs, pero también para la tabla anual en la que marcha noveno y lejos del primer puesto que ocupa su histórico rival.