Qué necesita River para clasificar a octavos del Torneo Clausura

La posición de River en la tabla obliga a que tenga que ganar todos los partidos que tiene por delante

Después del empate frente a Sarmiento de Junín, algunos fantasmas comenzaron a aparecer en River y expresan la posibilidad de que se quede afuera de los octavos de final del Torneo Clausura. Lo que sería considerado un enorme fracaso debido al enorme gasto que se llevó a cabo en el mercado de pases. Es por ello que el equipo depende de una combinación de resultados para asegurar un lugar en la próxima ronda del certamen.

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A falta de cuatro fechas para que culmine la instancia de grupos, se puede señalar que el Millonario todavía depende de sí mismo para avanzar de ronda, pero siempre y cuando gane los cuatro partidos que le quedan en el calendario: Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi. Esto le dará una colección de 12 unidades que rápidamente lo elevarán en su zona y trasladará la presión hacia los demás equipos que se encuentran peleando por uno de los ocho cupos disponibles.

La posición de River en la tabla obliga a que tenga que ganar todos los partidos que tiene por delante

Mientras que una derrota o empate frente a Belgrano de Córdoba dará lugar a observar cómo culminan los partidos de Barracas Central, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán, porque se trata de los equipos cercanos y con una diferencia máxima de dos puntos en algunos casos. Es por ello que el Millonario se encuentra obligado más que nunca a mejorar en su juego, fortalecer la defensa y afinar la puntería para quedarse con los tres puntos que se pondrán en juego frente al Pirata.

Un detalle que no es para nada menor es que, en caso de que el Millonario culmine igualado en puntos con un equipo, deberá mirar la tabla de los goles a favor que dispone. Una que, de momento, arroja dos. No es algo menor porque puede llegar a ser motivo de clasificación en la última jornada frente a Aldosivi en la Ciudad de Mar del Plata.

¿Qué pasará con Ponzio?

Los trascendidos que se desprenden es que Leonardo Ponzio se encuentra en la cuerda floja, más que nada porque, si no logra poner a River dentro de los octavos de final del campeonato Clausura. De hecho, se menciona bastante que podría llegar a dar un paso al costado en caso de que obtenga un empate o una derrota frente a Belgrano en la provincia de Córdoba.

Hay que recordar que el León formaba parte de la Secretaría Técnica, que se dedica a la búsqueda de jugadores, y que de un día para el otro fue llamado a conducir el plantel profesional con el "Pichi" Escudero. Además, se le tuvo que realizar un contrato formal por una temporada porque, por reglamento, la AFA no permite que un interino oficie de DT en más de dos encuentros.