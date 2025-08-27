Brasileño Joelinton queda fuera de la eliminatoria al Mundial por lesión

Foto del lunes del jugador de Newcastle United Joelinton retirándose lesionado del partido ante Liverpool

El mediocampista Joelinton se perderá los partidos de Brasil en la eliminatoria para el Mundial debido a una lesión que sufrió durante la derrota 3-2 del Newcastle United ante el Liverpool en la Premier League, informó el miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol.

El jugador de 29 años abandonó el terreno de juego visiblemente molesto durante la segunda parte del partido del lunes y el entrenador Eddie Howe confirmó después que la lesión era grave. "Joey, no tiene muy buena pinta, la verdad", dijo.

El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó el miércoles a Jean Lucas, del Bahía, para los encuentros del torneo clasificatorio. El lateral izquierdo del Flamengo Alex Sandro también quedó fuera del plantel por lesión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Brasil enfrentará a Chile en el estadio Maracaná el 4 de septiembre, antes de viajar a Bolivia para disputar su último partido cinco días después.

El equipo se ubica tercero en la tabla con 25 puntos y ya está clasificado para el Mundial.

Con información de Reuters