Yamil Peralta vs. Ryan Rozicki: cuándo es la pelea de boxeo y dónde ver en vivo por TV en Argentina

Yamil Peralta y Ryan Rozicki vuelven a verse las caras en vivo y en directo.

El boxeo argentino está en vilo por un enfrentamiento crucial que se dará el próximo sábado 7 de diciembre. Yamil Peralta, el actual campeón plata crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), buscará un histórico Título Mundial Crucero Interino frente al local Ryan Rozicki. La pelea se llevará a cabo en el Centre 200 Stadium de Sydney, en Nueva Escocia, Canadá, y promete ser una revancha esperada por más de un año y siete meses.

Este combate, organizado por Three Lion Promotions y respaldado por Argentina Boxing Promotions, no sólo es importante para Peralta, sino para todo el deporte nacional, ya que el argentino buscará redimirse tras una polémica derrota en 2022. En ese primer enfrentamiento, disputado en el mismo escenario en mayo de 2022, Peralta ofreció una exhibición de boxeo que fue lamentablemente empañada por un fallo dividido en su contra. Aunque tras una revisión del CMB el cinturón fue retirado de Rozicki, el resultado del combate no se modificó, dejando al argentino con una espina clavada.

Ahora, ambos pugilistas se presentan en una situación muy distinta: Peralta (17-1, 9 KOs), número 2 del ranking mundial del CMB, llega invicto en sus últimas cuatro peleas, habiendo conquistado el título plata en marzo de este año. Por su parte, Rozicki (20-1, 19 KOs), número 1 del ranking, se ha destacado como un temible noqueador, con cinco victorias consecutivas por KO.

Rozicki y Peralta volverán a disputar el título al igual que en 2022.

¿Cómo ver la pelea en vivo?

El esperado combate entre Yamil Peralta y Ryan Rozicki será transmitido en vivo a través de un streaming pago, y se podrá seguir desde las 19.30 horas de Argentina. El evento, que cuenta con una gran expectativa, será el plato fuerte de la velada, con 15 combates programados. La cita está marcada como una de las más importantes en la carrera de Peralta, quien demostró estar en su mejor momento, con la confianza de que esta revancha será el punto de inflexión para lograr su sueño de convertirse en campeón mundial.

En sus declaraciones previas al combate, Peralta no dejó lugar a dudas: "Voy a buscar ese cinturón y me lo voy a traer. El 7 de diciembre, Argentina va a tener un nuevo campeón mundial", afirmó con determinación. El cinturón interino del CMB es la oportunidad que Peralta estuvo esperando, luego de la postergación del combate entre Ryan Rozicki y Noel Mikaelyan, actual campeón mundial. Los problemas contractuales de Mikaelyan permitieron que se abriera este enfrentamiento entre los dos máximos clasificados, con el título en juego y con la promesa de una pelea electrizante.