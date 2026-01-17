Polémica en el boxeo argentino: perdió y tumbó al ganador en pleno festejo

Este viernes 16 de enero en la Federación Argentina de Box tuvo lugar un hecho polémico en el que no sólo un argentino ganó una pelea, sino que segundos más tarde recibió un violento impacto en pleno festejo. En el marco de una nueva velada de boxeo en el recinto ubicado en Castro Barros 75, se midieron a la distancia de seis asaltos en la categoría superwelter el dominicano Fausto Báez y el local Facundo Dávila. Este último ganó por la vía rápida tras ser ampliamente superior en tan sólo dos capítulos, pero se encontró con la reacción menos esperada por parte del púgil visitante entrenado por el padre de Brian Castaño.

El rincón del perdedor arrojó la toalla en el segundo asalto después de que reciba una verdadera golpiza al mismo tiempo que el tercer hombre en el ring se interpuso entre ambos protagonistas. De esta manera, el boxeador perdió y el dueño de casa se alzó con el triunfo que celebraron los que coparon las tribunas. En medio de eso se vivió una situación tensa que culminó con un internado por un tremendo golpe en el rostro y el reclamo de un equipo por las redes sociales.

Dávila ganó en la FAB pero terminó internado por un golpazo de su rival

Dávila, oriundo de Lanús y con un récord profesional de seis victoria (2 por KO), se mantiene invicto después de cosechar un éxito más ante el nacido en Santo Domingo y entrenado por Carlos Castaño (padre de Brian). Por su parte, Báez llegaba a este compromiso con dos triunfos (uno por la vía rápida) y se encontró con una mala noche y una reacción desmedida contra el dueño de casa que tuvo lugar en el segundo round y que terminó en escándalo más allá de su desorientación en el entarimado.

En cuanto al primer asalto, los 3 minutos fueron completamente favorable a Dávila que le faltó poco para terminar la contienda antes de tiempo y a su contrincante lo salvó la campana. En el inicio de la segunda vuelta se mantuvo el mismo panorama hasta los últimos 60 segundos. En ese momento, tanto el árbitro como el rincón del dominicano dieron por terminada la pelea y el argentino festejó sin esperar que Báez se saque de encima al colegiado y le propine un golpe en el rostro desde atrás que hizo que cayera en el ring.

Escándalo en el boxeo argentino

El después del golpe del dominicano al boxeador argentino en la FAB

Por supuesto, se comprendió que aquel golpe fue parte de la confusión del nacido en Santo Domingo que previamente había mostrados signos de que no estaba en buenas condiciones. Desde su rincón, con Castaño como entrenador, no tardaron el pedir disculpas. Sin embargo, una vez que ingresaron al Gimnasio José Oriani de la Federación Argentina de Box la situación se agravó. Su compañera de vida y mánager Victoria Rodríguez publicó en sus redes que está estable y que le hicieron una tomografía a raíz de un golpe frontal que le provocó pérdida de conocimiento y un golpe en la nuca, además de que está mejorando de a poco.

Además, la representante sostuvo que no estaba en condiciones de continuar y el árbitro no frenó el combate con antelación. Por su parte, el púgil publicó una foto horas después ya afuera del Hospital Durand y contó: "No fue mí noche. Llegué muy bien preparado, estaba seguro pero las cosas arriba del ring no salieron como esperaba", escribió. Por otro lado, agradeció a su gente, pidió disculpas y sostuvo que "si algo pareció inapropiado, fue un momento confuso pero y estoy bien. No hay excusa: esto es boxeo y así es el deporte. Hay Guerrero para rato".