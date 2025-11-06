Es psicóloga, el boxeo le salvó la vida y pelea por un título del mundo en Europa

Karen "Burbuja" Carabajal, una de las exponentes del boxeo femenino de nuestro país tendrá protagonismo este viernes 7 de noviembre del 2025 en Europa ya que peleará por un título mundial. La deportista de 35 años que tiene su gimnasio en el barrio porteño de La Boca fue campeona argentina, sudamericana y latina enfrentando a otras figuras locales, pero tendrá su tercera chance mundialista frente a una púgil que, si bien nació en Camerún, será local en el Viejo Continente. De esta manera, la también psicóloga entrenada por Fernando Albelo buscará el cinturón que le falta para coronar su carrera.

El PalaDozza de Bologna, Italia, abrirá sus puertas para el cruce entre la porteña y la africana Pamela Noutcho Sawa (33), quien está radicada en dicho país. Esta última se mantiene invicta con 9 triunfos de los cuales 2 fueron por la vía del KO y hasta el momento se consagró tanto a nivel doméstico como continental. Claro que, esta vez el desafío será diferente porque estará en juego el cetro mundial ligero de la Organización Internacional de Boxeo (IBO). Ambas llegan con buen rodaje previo, pero es cierto que Carabajal tiene más recorrido y puede dar el batacazo como visitante.

Karen "Burbuja" Carabajal, la psicóloga a la que el boxeo le salvó la vida, va por un título del mundo

A los 16 años desembarcó en el mundo del boxeo junto a sus amigas y se unió a la familia del Almagro Boxing Club, uno de los gimnasios más destacados en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho recinto, comandado entonces por el mencionado Albelo, fue mucho más que un hogar para ella, fue un sitio de contención en el duro momento que pasaba en su vida cuidando a su padre, quien sufría problemas con el alcohol. Ella siguió su camino, se recibió en la UBA en 2015 y hoy es una de las figuras del deporte de los puños en la rama femenina como también lo fue como amateur.

Luego de una carrera amateur en la que enfrentó en reiteradas ocasiones a las mismas rivales por la escases de boxeadoras en su categoría, la "Burbuja" pasó al profesionalismo en 2013 mientras cursaba la licenciatura en psicología. Actualmente, la profesional con formación en perinatalidad y crianzas, perspectiva de género y enfoque en Derechos Humanos acumula un total de 25 victorias (4 por KO) y 2 derrotas en el boxeo. Desde su debut hasta hoy fue campeona latina, argentina y sudamericana de la categoría superpluma, brilló en ligero y tuvo dos oportunidades previas de ganar un título mundial. Sin embargo, se encontró con dos derrotas contra Katie Taylor y Rhiannon Dixon, respectivamente, por lo que ahor tendrá una nueva revancha.

Karen "Burbuja" Carabajal vs. Pamela Noutcho Sawa en Italia por un título mundial

"Burbuja" Carabajal vs. Noutcho Sawa: hora, TV y cómo ver la pelea online

La transmisión del combate por el título mundial ligero de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) entre Carabajal y la camerunesa Pamela Noutcho Sawa en el PalaDozza de Bologna, Itlalia, estará a cargo de la plataforma DAZN y también saldrá por RAI Sport. Cabe destacar que la pelea comenzará en nuestro durante la tarde (cerca de las 17:00) del próximo viernes 7 de noviembre.

La faceta de Carabajal como psicóloga

En un momento de su vida, Karen Carabajal tuvo que decidir si se iba a Posadas, Misiones, con su madre o se quedaba estudiando psicología en Buenos Aires. El objetivo era cuidar a su padre, que en ese momento sufría problemas con el alcohol y la "Burbuja" se encaminó hacia la psicología. A medida que pasó el tiempo su papá empeoró, pero ella nunca abandonó sus ideales y siguió adelante. Se recibió ya siendo boxeadora y hasta realizó un posgrado de drogadependencia.