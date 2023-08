El espectáculo en el boxeo: Maravilla Martínez pidió una insólita pelea para el evento Párense de manos

Sergio "Maravilla" Martínez propuso una insólita pelea para el evento Párense de manos que mezclaría el boxeo con el espectáculo de nuestro país.

Sergio "Maravilla" Martínez participó de un stream de Twitch junto a Luquitas Rodríguez sobre el evento Párense de manos y pidió una insólita pelea entre dos famosos argentinos. Si bien ambos mostraron su pasión por el boxeo en alguna ocasión, ninguno incursionó como deportista en la disciplina a lo largo de sus respectivas carreras. Sin embargo, el excampeón del mundo de la categoría mediano no dudó en proponer que se suban al ring en diciembre.

Si bien no tiene fecha ni sede confirmados, todo indica que esta velada en la que participarán varios streamers se llevará a cabo en el mes de diciembre en el Movistar Arena. El Luna Park también apareció como opción, pero las capacidades del primer lugar mencionado son mayores y esto jugaría un rol importante. Si el deseo de "Maravilla" se cumple, los que se verían las caras en un posible combate serían nada más y nada menos que Alejandro Fantino y Luciano Castro.

Tanto el conductor como el actor tienen experiencia en el rubro ya que hicieron exhibiciones en algún momento de su vida, por lo que sin dudas sería un duelo atractivo. A pesar de que Martínez no lo charló con ninguno de ellos todavía, sí aseguró que una interesante pelea y Rodríguez agregó: "Podría ser un peleón". Este particular evento llevado a cabo por el streamer contará con distintos protagonistas como sucede habitualmente en La Velada del año, comandada por Ibai Llanos.

Con la participación especial de Martín Pérez Di Salvo (Coscu) como uno de los organizadores, ya se confirmaron algunos nombres de los que se subirán al cuadrilátero. Es el caso del exparticipante de Gran Hermano Tomás Holder, los humoristas Roberto Galati y Grego Rossello, entre otros. Si bien restan detalles por definir, todo está encaminado para que sea un evento multitudinario que tendrá lugar en Buenos Aires.

Maravilla Martínez se quebró en vivo al contar toda la verdad

"Maravilla" Martínez le explicó a Fernando Dente la historia detrás de la frase suya: "Más abajo de donde estaba no se podía, entonces me quedaba mirar para arriba'. Emocionado por el tema que sacó a relucir el conductor de Noche al Dente, el boxeador se tomó unos segundos para procesar la emoción y recordó: "Eso es la vida que le toca a cada uno. Creo que a todos nos pasa de caernos muy abajo y lo bueno de caerse en un agujero es que tenés que salir de ahí".

"Yo vivía en un pozo, me tocó esa realidad, y de ahí salí gracias a mis sueños, mis proyectos, mis anhelos y el amor y la pasión que sentía por el boxeo", agregó. Además, "Maravilla" le confió a Dente que su convicción de triunfo y sus ganas de progresar fueron claves para poder crecer en la vida: "Yo decía 'el boxeo me va a sacar adelante'. Lo importante siempre fue el compromiso con mis sueños, con lo que yo quería conseguir. Luego se dio que el boxeo se me dio bien".