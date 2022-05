Castaño vs. Charlo: de qué club es hincha el boxeador argentino

Brian Castaño, que se enfrentará a Jermell Charlo este sábado 14 de mayo, es hincha de un club grande del fútbol argentino y en esta nota te lo contamos.

Castaño vs. Charlo: de qué club es hincha Brian Castaño

Brian Castaño enfrentará este sábado 14 de mayo a Jermell Charlo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, Estados Unidos y los colores de del club del cual es hincha lo acompañarán. No es Almirante Brown, a pesar de la cercanía con el club de Isidro Casanova, de donde el "Boxi" es oriundo.

La pelea que se llevará a cabo desde la medianoche es la revancha después de la que a Castaño le robaron el año pasado. En aquel momento, los jueces vieron un "empate" cuando todo estaba dado para que gane el boxeador de La Matanza. El "Boxi" combatirá por los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Brian Castaño es nada más y nada menos que fanático de River Plate. Esto quedó demostrado luego de que el "Millonario" compartiera una publicación del "Boxi" con los colores de la institución en la presentación del gimnasio de boxeo riverplatense.

"Hoy, todos con Brian Castaño. El boxeador e hincha millonario peleará con el estadounidense Charlo en busca de un golpe histórico: unificar todos los cinturones mundiales de la categoría superwelter", escribieron desde las redes sociales del club de Núñez. Por lo que, con el escudo de River en el corazón, el matancero buscará hacer historia en Estados Unidos en una revancha más que merecida.

Brian Castaño vs. Jermell Charlo II: cómo están las apuestas de cara a la pelea

Se viene el esperado duelo entre Brian Castaño y Jermell Charlo en el Dignity Health Sports Park de Carson California, Estados Unidos y, como sucede en este tipo de eventos, las apuestas no faltan. Sin dudas este combate llama y mucho la atención en todo el mundo, ya que no es común ver unificaciones de los títulos mundiales de las cuatro entidades más importantes del boxeo a nivel mundial. Por este motivo, el público no perdió la ocasión para mostrar su favoritismo por dinero.

Según algunos sitios de apuestas como BetWarrior o BWin el favorito en los números es Castaño con cuotas de 1.47 si gana el local, de 15,00 por el posible empate y 2,70 para la victoria del argentino. El estadounidense es candidato en otros portales. Las ganancias por apostar USD 200 por el local generarán una ganancia de USD 100. Por otro lado, si el ganador es Brian Castaño por cada USD 100, el apostador ganará USD 154 extras. Igualmente, todo se definirá arriba del ring cuando se vean las caras por segunda vez.