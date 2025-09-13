Canelo Álvarez vs Crawford en Netflix: horario, cómo ver y a qué hora es en Argentina

El mundo del boxeo se prepara para vivir una noche histórica que marcará un antes y después en el deporte. Saul "Canelo" Álvarez se subirá al ring para pelear contra Terence Crawford, en la lucha por el campeonato indiscutido de peso supermediano. La expectativa por este enfrentamiento ha crecido durante meses, generando debates sobre quién llegará en mejores condiciones al ring del Allegiant Stadium.

¿Cuándo es la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Una de las peleas más esperadas del boxeo mundial se disputará este sábado 13 de septiembre en Las Vegas. Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará a Terence Crawford en el Allegiant Stadium por el campeonato indiscutido de peso supermediano. La transmisión se realizará a través de Netflix en todo el mundo. El evento estará incluido en la suscripción regular sin costo adicional para todos los usuarios de la plataforma.

Netflix transmitirá la pelea de manera global y exclusiva, marcando un hito en la historia del streaming deportivo. La plataforma confirmó que no habrá barreras de pago por evento para acceder al combate. Los miembros podrán elegir entre transmisión en vivo en inglés o español. Este será el primer evento de boxeo de gran magnitud que Netflix transmite sin costos adicionales.

A qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Argentina

La cartelera principal comenzará a las 22:00 horas de Argentina, con los combates preliminares iniciando minutos antes. El combate estelar entre Canelo y Crawford está programado para cerca de la medianoche del sábado. Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la acción desde la comodidad de sus hogares. Las peleas preliminares se transmitirán a partir de las 21:30 horas de Argentina.

Los números de Canelo Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez (63-2-2, 39 KOs) es el actual campeón unificado de peso supermediano y pondrá en juego sus títulos WBC, WBA, WBO e IBF. Terence Crawford (41-0, 31 KOs) llega invicto y subirá dos divisiones de peso para enfrentar al mexicano. El estadounidense busca convertirse en campeón en una quinta categoría diferente. Crawford está ranqueado número 2 libra por libra según ESPN, mientras que Canelo ocupa el puesto 5.

La cartelera completa incluye peleas de alto nivel antes del evento principal. Callum Walsh (14-0, 11 KOs) se enfrentará a Fernando Vargas Jr. (17-0, 15 KOs) en peso superwelter. Christian Mbilli (29-0, 24 KOs) peleará contra Lester Martinez (19-0, 16 KOs) por el título interino WBC supermediano. Mohammed Alakel (4-0) se medirá ante Travis Kent Crawford en peso ligero. Todos estos combates forman parte de la cartelera principal que se verá por Netflix.

El evento es copromocionado por Riyadh Season y representa el primer evento de Zuffa Boxing, dirigido por Dana White de UFC. La bolsa total se calcula en 150 millones de dólares según múltiples reportes. Canelo recibirá un mínimo de 100 millones de dólares por esta pelea. Esta cifra lo convierte en uno de los combates mejor pagados de la historia del boxeo.

Los usuarios de Netflix solo necesitan iniciar sesión en sus cuentas el día del evento para acceder a la transmisión. La pelea aparecerá destacada en la página principal de la plataforma. No se requieren suscripciones adicionales ni pagos extra para ver el combate. Netflix ofrecerá un programa pregrabado con análisis y comentarios previos al evento principal.