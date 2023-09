Boxeo: Canelo y Charlo tuvieron el último cara a cara en el pesaje previo al duelo de campeones

Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo se vieron las caras en el pesaje previo a la pelea que se llevará a cabo en Las Vegas este sábado 30 de septiembre.

Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo se vieron las caras por última vez antes de subirse al cuadrilátero del T-Mobile Arena de Las Vegas en la jornada correspondiente al pesaje previo a la pelea. Ambos púgiles superaron la báscula y tienen todo listo para enfrentarse por los títulos mundiales que estarán en juego y el nacido en Guadalajara tiene en su poder. Como no podía ser de otra manera, se sacaron chispas antes de pelear en el ring.

El tapatío es dueño de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división supermediano y su par estadounidense es campeón indiscutido de los mismos cetros en superwelter, pero no los conservará por subir dos categoría para enfrentar a "Canelo". Es por eso, que "Iron Man" va por todo contra el mexicano en un duelo que puede quedar en la historia.

A lo largo de su carrera, Álvarez peleó en 63 ocasiones y mantiene un récord de 59 victorias (39 por KO), 2 derrotas y la misma cantidad de empates. Estas estadísticas lo colocan como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Su nivel arriba del cuadrilátero con el paso de los años creció y realizó varios combates que quedaron en la memoria de los fanáticos del deporte de los puños, tales como la trilogía contra Gennady Golovkin o el cruce con Floyd Mayweather.

Jermell Charlo acumula un total de 35 triunfos, un empate y una caída. En cuanto a los éxitos, cabe destacar que 19 fueron por KO. Sin dudas, el estadounidense de 33 años está ante una de las grandes peleas de su vida por la magnitud del púgil que tendrá enfrente. Al margen de que Saúl "Canelo" Álvarez todavía tiene la espina de su derrota Dmitrii Bivol en mayo del año pasado, enfiló dos victorias de manera consecutiva y se perfila como el principal candidato a ser el ganador de este cruce.

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Jermell Charlo en el pesaje

En la previa del duelo por los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división supermediano se vieron las caras en el pesaje previo. Saúl "Canelo" Álvarez dio en la balanza 167.4 libras (75,900) y Jermell Charlo 167,4 libras (75.900).

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo y cómo verla online

La transmisión del combate por los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división supermediano estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país durante la noche del sábado 30 de septiembre y la madrugada del domingo (cerca de las 00.30 de Argentina).

Brian Castaño pronosticó un tremendo final para el duelo de campeones entre Canelo y Charlo

En la previa del duelo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo del próximo sábado 30 de septiembre en Las Vegas, Brian Castaño se metió en el juego y dejó su contundente opinión al respecto. El matancero contó cuál es su pronóstico para el combate entre los campeones del mundo que se verán las caras por los cuatro títulos de la división supermediano que están en poder del mexicano. Obviamente, los comentarios del "Boxi" no pasaron para nada desapercibidos.

"Aunque muchos no lo tienen en cuenta, (Jermell) Charlo tiene grandes posibilidades de ganarle a 'Canelo'. Sobre todo, porque es grandote, veloz, de brazos largos y muy fuerte. Será una gran pelea y no me la quiero perder", aseguró Brian Castaño en diálogo con ESPN KnockOut en los días previos al combate. Además, el argentino aseguró que no existe un favorito para él para este histórico cruce entre campeones.