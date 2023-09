Boxeo: Brian Castaño pronosticó un tremendo final para el duelo de campeones entre Canelo y Charlo

El boxeador argentino Brian Castaño habló en la previa del duelo Saúl "Canelo" Álvarez vs. Jermell Charlo y lanzó un curioso pronóstico.

En la previa del duelo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo del próximo sábado 30 de septiembre en Las Vegas, Brian Castaño se metió en el juego y dejó su contundente opinión al respecto. El matancero contó cuál es su pronóstico para el combate entre los campeones del mundo que se verán las caras por los cuatro títulos de la división supermediano que están en poder del mexicano. Obviamente, los comentarios del "Boxi" no pasaron para nada desapercibidos.

El púgil argentino conoce bien al estadounidense tras enfrentarlo en dos ocasiones, por lo que su palabra vale en deporte de los puños. Si bien "Canelo" se perfila como el principal candidato a quedarse con este cruce, sabe que no tendrá que confiarse por la potencia de los golpes de Charlo que, como demostró ante Castaño, es sumamente peligroso. En este caso, los cinturones en disputa serán el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), para lo que ambos púgiles ya tuvieron su primer cara a cara.

"Aunque muchos no lo tienen en cuenta, (Jermell) Charlo tiene grandes posibilidades de ganarle a 'Canelo'. Sobre todo, porque es grandote, veloz, de brazos largos y muy fuerte. Será una gran pelea y no me la quiero perder", aseguró Brian Castaño en diálogo con ESPN KnockOut en los días previos al combate. Además, el argentino aseguró que no existe un favorito para él para este histórico cruce entre campeones.

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo y cómo verla online

La transmisión del combate por los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división supermediano estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país durante la noche del sábado 30 de septiembre y la madrugada del domingo (cerca de las 00.30 de Argentina).

Brian Castaño chicaneó a un excampeón del mundo de boxeo y se la pudrió

El apuntado por el hombre de La Matanza es nada más y nada menos que Errol Spence Jr., quien el pasado sábado 29 de julio perdió a manos de Terence Crawford y no logró la histórica unificación de todos los cinturones de los welter. Por su parte, Castaño continúa con sus entrenamientos preparativos para el compromiso que surja y espera que su próximo contrincante se defina rápido. Claro que, el bonaerense ya metió presión con su publicación e irá por todo.

"¡Waiting for you! Welcome to the jungle" -¡Esperándote! Bienvenido a la jungla-, escribió el argentino en su cuenta de Instagram y compartió una imagen de Spence Jr. con sus palabras tras la contundente derrota que sufrió el fin de semana. "No voy a poner ninguna excusa, ganó el mejor y merece todo mi respeto. Para mí todo está terminado, no tengo nada que hacer en las 147 libras así que me iré a las 154 donde puedo lucir mejor porque estoy seguro que aún puedo brindar una mejor versión de mí en otra división", fueron los dichos del estadounidense.