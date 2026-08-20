Este viernes 21 de agosto en Estados Unidos tendrá lugar un evento histórico de boxeo y la protagonista será una boxeadora argentina. TikTok transmitirá por primera vez en la historia de manera oficial un combate y será de la mano de la promotora de Jake Paul. El youtuber escaló alto en el deporte de los puños con el correr de los años y ahora, además de representar púgiles, tiene su empresa siendo la cabeza de esta velada.

Quien se subirá al ring es la actual campeona argentina, sudamericana y latina de la categoría pluma, Lucrecia Manzur. La tucumana que venció a Marcela "Tigresa" Acuña en noviembre del 2024 buscará los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la mencionada división que la puertorriqueña Amanda Serrano tiene en su poder. Claro que, esta vez los fanáticos de boxeo que no estén presentes en el Pechanga Resort & Casino de California, podrán seguir el duelo por la plataforma vertical.

Boxeo por TikTok: la primera pelea de la historia en la plataforma por título del mundo y con una boxeadora argentina como protagonista

Las realidades para cada una son diferentes. La oriunda de Tucumán cuenta con 14 victorias (7 por KO) y cuatro derrotas, mientras que su rival suma 49 triunfos (32 por KO), 4 perdidas y un empate. Además de la diferencia en edad, ya que Manzur tiene 27 años y Serrano, con mucho más recorrido en el pugilismo tiene 37. Toda especulación quedará de lado cuando se suban al ring para enfrentarse después del cara a cara del miércoles 19 de agosto y el pesaje del jueves.

La novedad es sin dudas es la innovación por parte de Jake Paul con esta cuestión, ya que impulsó esta medida para que el combate sea transmitido por TikTok. Será la primera vez en la historia que ocurra este hecho, para el cual la plataforma no anunció si será de manera vertical -como sus videos- o de manera horizontal. Además, la tucumana tendrá la oportunidad de su carrera para arrebatarle los títulos a la boricua y consagrarse campeona del mundo.

Cuándo es el duelo de Serrano vs. Manzur por los títulos mundiales pluma AMB y OMB: cómo ver la pelea online

La pelea, que se llevará a cabo a la distancia de 12 rounds de dos minutos cada uno por primera vez en la historia del boxeo profesional en un duelo de título mundial correspondiente a las cuatro entidades más prestigiosas del boxeo, será el próximo viernes 21 de agosto. Será el primer combate por un cinturón de tal magnitud transmitido en vivo por TikTok. La cartelera principal comenzará a las 21 de la Argentina, mientras que la transmisión podrá seguirse de manera gratuita a través de las cuentas de TikTok de MVP y Jake Paul.

Lucrecia Manzur vs. Amanda Serrano por título del mundo en transmisión exclusiva de TikTok

El antecedente histórico del boxeo femenino con la "Locomotora" Oliveras que la une con este evento

Si bien el combate por título del mundo entre Lucrecia Manzur y Amanda Serrano será el primero que se desarrollará a 12 asaltos de dos minutos cada uno -lo cual nunca sucedió en el boxeo femenino-, sí cuenta con un antecedente que tiene a Alejandra "Locomotora" Oliveras como protagonista. La nacida en Jujuy hizo su última presentación arriba del ring ante la mexicana Lesly Morales en Neuquén y se consagró campeona del mundo de la categoría superpluma alcanzando algo inédito hasta ese entonces que era lograrlo en cinco divisiones diferentes.

Con el reglamento de la WPC (World Pugilism Comission) -entidad no reconocida por la FAB y que no integra las cuatro de elite-, Oliveras ganó su título peleando también a 12 rounds pero de tres minutos cada uno. En su caso, su legado continúa vigente en cuanto al deporte de los puños para las mujeres ya que peleaba porque tengan mejores pagas y también por la igualdad arriba del ring.