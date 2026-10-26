Boca vs. River ya se calienta: del "siempre el VAR contra nosotros" de Correa al "ganarle a Ponzio" de Cascini

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate ya se calienta de antemano, con dardos desde ambos lados en la previa del partido en La Bombonera. Por un lado, Ángel Correa disparó munición gruesa con TNT Sports luego del polémico gol que le anularon frente a Racing en el estadio Monumental. Del otro sector, el presidente Juan Román Riquelme y Raúl Cascini le echaron picante a la previa a través de audios a la medianoche por el canal de streaming AZZ.

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"Siempre igual contra nosotros... Siempre hay que ir al VAR, siempre hay que hacer un gol más. Tenés que hacer dos goles para que te cobren uno", arremetió el delantero campeón del mundo, en pleno campo de juego del "Millonario". Visiblemente molesto, el ex San Lorenzo hizo referencia a los tantos que le habían invalidado ante Sarmiento y Belgrano en los últimos encuentros, además de otros en cotejos anteriores.

“Si esa jugada terminaba en gol, se hacía el 2-0 e iba a ser mucho más tranquilo para nosotros, para la tranquilidad del juego. Tuvimos que sufrir en algún momento porque íbamos 1-0 y en cualquier jugada te pueden empatar porque tienen jugadores de calidad”, agregó el ex Atlético de Madrid.

“Nosotros como equipo tratamos de entender a los árbitros, de ayudarle a que sea lo mejor para el partido, que tenga continuidad el juego“, siguió. Y sobre la explicación del árbitro en el gol anulado, opinó: “Él me decía que un compañero mío tapaba al arquero, pero creo que estaba atrás del punto de penal, estaba muy lejos. El arquero la pudo atajar bien, no es que lo molestó tanto, y después la jugada siguió y terminó en gol”.

Consultado al respecto en la conferencia de prensa, el entrenador Leonardo Ponzio fue por el mismo lado en River: “La preocupación está (por los árbitros); si pasan inadvertidos, mejor”. “No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten lo que tengo”, se fastidió el ídolo de la entidad de Núñez. “Yo veo que cuando interfieren tanto en una opinión, te hacen dudar”, remató el director técnico.

Por el lado de Boca, Riquelme y Cascini se mostraron distendidos a la distancia. Cuando el conductor Flavio Azzaro chicaneó al "Mosquito" en vivo y lo invitó para que vaya al piso de AZZ, el exmediocampista del "Xeneize" le respondió: "El domingo, después de ganarle a Ponzio, voy. Ponzio trabajaba de lo mismo que yo, pero no los escucho a los que están ahí decir eso... Y hoy es técnico".

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A falta de la confirmación oficial tanto del horario como de los árbitros, el partido sería el domingo 1° de noviembre desde las 15. La transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium y TNT Sports, los canales del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Flow.