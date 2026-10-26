"Cuidado Boca vigila": la insólita frase de Bolsonaro que recordaron los hinchas de Boca tras el triunfo de Lula.

Pocos minutos después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair, los hinchas de Boca Juniors recordaron una polémica frase de su hermano Eduardo Bolsonaro sobre La Bombonera. En aquella oportunidad, el dirigente brasileño había lanzado un comentario despectivo sobre el estadio del 'Xeneize' que generó repudio: "La Bombonera tiene mal olor", expresó.

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La declaración se produjo durante una entrevista con el periodista Esteban Trebucq en su programa de televisión. Tras pronunciar la frase, Bolsonaro se rió e intentó quitarle importancia a sus palabras al aclarar que se trataba de una broma.

Sin embargo, el comentario no pasó inadvertido por la referencia directa a uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino. Tras el resultado electoral en Brasil, con Lula imponiéndose en el balotaje para comenzar su cuarto mandato, la frase volvió a circular en las redes sociales y reavivó las críticas de los simpatizantes del cuadro de La Ribera.

Un club de fútbol saludó a Lula tras ser reelecto presidente en Brasil: "Viva la democracia"

El Corinthians felicitó este domingo a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil, luego de que se confirmara su victoria en la segunda vuelta electoral frente al candidato Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

A través de sus redes sociales, el club paulista publicó un mensaje para saludar al mandatario, reconocido hincha del equipo. "El Sport Club Corinthians Paulista felicita a Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue reelegido presidente de la República para los próximos cuatro años al frente de nuestro país. ¡Viva la democracia de Brasil!", expresó la institución.

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