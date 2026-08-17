Boca prepara el equipo ante Recoleta: formación casi definida, una duda y posible debut de Enner Valencia

Boca Juniors se prepara para visitar a Deportivo Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, después de la victoria por 3-1 como local en la ida. El plantel profesional del "Xeneize", dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, viajó a Paraguay con el objetivo de asegurar el boleto a los cuartos de final del certamen continental.

Para este compromiso, el cuadro de La Ribera tendrá las sensibles bajas por las recientes lesiones de Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino. Sin embargo, el entrenador ya tiene prácticamente definida la formación, con una sola duda para el reemplazo del futbolista de la Selección Argentina.

Arruabarrena tiene decidido colocar al juvenil Dylan Gorosito por Lozano en el lateral derecho y a Ayrton Costa por Pellegrino como el segundo central en la zaga. En tanto, el sustituto de Paredes en Boca todavía no está claro y hasta podría mutar el esquema táctico, según quién ingrese en la alineación por el ex Roma y PSG.

Si entran el joven Camilo Rey Domenech o Tomás Belmonte, el dibujo permanecerá con el 4-4-2 que viene utilizando el "Vasco". En cambio, si aparece el extremo colombiano Sebastián Villa desde el arranque, habrá un 4-2-3-1 de movida, con Santiago Ascacíbar decididamente en la doble contención junto con Milton Delgado. Los diez futbolistas restantes parecen ya estar definidos, con las joyas Tomás Aranda y Leonel Flores con el uruguayo Miguel Ángel Merentiel en la zona ofensiva.

Quien está convocado por primera vez es el reciente refuerzo ecuatoriano Enner Valencia, el máximo goleador de la historia de su Selección, que podría tener su debut con esta camiseta con unos minutos en el segundo tiempo. De superar esta serie frente a Recoleta en Paraguay, el elenco azul y oro chocará con el vencedor de la llave entre San Pablo de Brasil y Bolívar de Bolivia, que igualaron 1-1 en la ida en La Paz.

Los convocados de Boca vs. Recoleta para la vuelta, sin Paredes.

La posible formación de Boca vs. Recoleta en la vuelta de la Copa Sudamericana

De esta manera, con las tres mencionadas ausencias confirmadas, el "Xeneize" de Arruabarrena saltaría a la cancha en Paraguay con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa o Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech, Leonel Flores, Tomás Aranda; y Miguel Ángel Merentiel.

Los resultados que necesita Boca para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana