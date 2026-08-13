Augusto César ventiló que Boca vende a una joya a Europa ahora: "Buscan comprarlo"

Boca Juniors continúa activo en el mercado de pases, después del arribo del ecuatoriano Enner Valencia al primer equipo que comanda Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. En este caso, no es por una compra sino por la venta de una joven joya con pasado en las inferiores del club a Europa, según aseguró el periodista Augusto César. Claro que, hasta hace poco estuvo a préstamo, tuvo rodaje y el equipo del Viejo Continente busca contar con él para lo que se viene en 2026, por lo que queda negociar con Juan Román Riquelme y compañía.

El apuntado es nada más y nada menos que Mauricio Benítez, volante de 22 años nacido en Florencio Varela que viene de vestir los colores del Royal Antwerp de Bélgica al cual fue cedido y no lo compraron. Sin embargo, cambiaron de opinión y avanzarían por él. Desde el "Xeneize" ya analizan una respuesta a la oferta del conjunto belga y todo se definirá en las próximas horas, según aseguró el integrante de ESPN, quien sigue la campaña del elenco "Azul y Oro".

Augusto César reveló que Boca está a un paso de vender a Mauricio Benítez a Europa

"Boca está cerca de vender a Mauricio Benítez al Royal Antwerp de Bélgica. El volante estuvo a préstamo en ese equipo, pero decidieron no comprarlo en los 5 millones de dólares que fijaba la opción de compra", adelantó el periodista de la señal de Disney sobre el futbolista. A su vez, aseguró que buscan "comprar una parte del pase en una cifra inferior" y que "Boca analiza aceptar la oferta". Además, destacó que su venta no liberaría un cupo ya que el jugador no firmó planilla durante el primer semestre en el "Xeneize".

Con respecto a los números, desde su arribo al equipo de Bélgica, Benítez sumó 41 presencias, marcó tres goles y brindó una asistencia. Por otro lado, con la "Azul y Oro" sólo jugó 11 partidos en Primera y no marcó tantos. En cuanto a los títulos, levantó dos títulos internacionales en 2023 y su debut en la máxima categoría se dio al año siguiente. En febrero del 2025 pasó a préstamo al conjunto europeo y ahora, tras la cesión, volvería allí si es que finalmente lo compran. De esta manera, la decisión final la tendrá la dirigencia de Boca.

Boca vendería a Mauricio Benítez al Royal Antwerp de Bélgica

Los números de Mauricio Benítez en su carrera

Clubes : Boca Juniors y Royal Antwerp de Bélgica.

: Boca Juniors y Royal Antwerp de Bélgica. Partidos jugados : 90.

: 90. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 1.

: 1. Minutos en cancha : 5705'.

: 5705'. Títulos: Copa Libertadores 2023 Sub 20 y Copa Intercontinental 2023 Sub 20 con Boca Juniors.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana