Una importante figura de TyC Sports en la televisión argentina lanzó un impensado pedido sobre Boca Juniors minutos después de que el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena le gane 3 a 1 a Recoleta de Paraguay en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro se desarrolló en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, un detalle no menor ya que el "Xeneize" arrastra un invicto histórico.

El responsable de pedir que el conjunto "Azul y Oro" sea local en Parque Patricios fue Hugo Balassone y sus palabras no tardaron en trascender en las redes sociales. Lo cierto es que los números lo avalan no sólo por los tres encuentros que disputó en 2026 -dos triunfos y un empate-, sino porque tampoco pierde hace un largo tiempo siendo local a nivel internacional fuera de casa. Mientras tanto, los hinchas esperan por la vuelta a La Bombonera en las semanas venideras.

Hugo Balassone, figura de TyC Sports, pidió que Boca juegue en cancha de Huracán

"Boca tiene que jugar en la cancha de Huracán, muchachos. Se siente bien en cancha de Huracán. Tiene que compartir... 'Estadio Comunal de Parque Patricios', tiene que jugar un domingo Huracán y otro Boca. Si gana todos los partidos, es el Bayern Munich ahí. En La Bombonera pierden con todos", esbozó el periodista en Radio La Red mientras dialogaban en vivo en el ciclo Fútbol 910 el martes por la noche tras la victoria por 3 a 1 contra Recoleta de Paraguay.

Lo cierto es que la estadística favorece al "Xeneize" a lo largo de la historia ya que se mantiene invicto desde hace un total de 42 años. La última derrota del equipo de La Ribera fuera de casa fue en cancha de Gimnasia de La Plata por el Torneo Metropolitano 1984 donde cayeron por 3 a 0 ante Vélez. A partir de ese momento, se presentaron en 38 oportunidades lejos de La Bombonera y consiguieron tanto 25 triunfos como 13 empates pasando por el Ducó, el Nuevo Gasómetro, el Cilindro, Ferro y el mismísimo Estadio Monumental donde jugó dos veces como local.

Cuándo vuelve a jugar Boca en La Bombonera

Después de jugar tres partidos en condición de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, el "Xeneize" regresará a su cancha recién para la séptima fecha del Torneo Clausura cuando enfrente a Lanús. El compromiso en cuestión será el próximo sábado 29 de agosto desde las 19 horas después de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y de visitar a Racing por la sexta jornada del campeonato en el Cilindro.

Boca Juniors ganó otra vez en cancha de Huracán

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2026