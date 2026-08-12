El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, se refirió a la sequía de gol del delantero Miguel Merentiel en la conferencia posterior al partido por la CONMEBOL Sudamericana contra Recoleta de Paraguay que el conjunto xeneize ganó por 3 a 1. Pese a que el atacante generó varias situaciones de peligro, no logró abrir el marcador, lo que encendió las alarmas sobre su efectividad.

El técnico fue consultado sobre las razones detrás de esta falta de conversión y si atribuía el problema a la ansiedad, la confianza o algún otro factor. En su respuesta, Arruabarrena fue directo y evitó dramatizar la situación. "No está en racha, nada más", afirmó el entrenador en diálogo con la prensa después del partido. Sobre el rendimiento de Merentiel en el partido, destacó: "Hace todo, la verdad que estuvo activo, le anularon un gol".

Arruabarrena reconoció que el delantero no juega en su puesto ideal, pero valoró su capacidad de adaptación y su esfuerzo táctico. "Es un chico que suma mucho y que bueno, me hubiese gustado que convierta porque lo necesita. Todo delantero necesita el gol", explicó. "Yo sé que no es la posición más cómoda para él, pero se está adaptando a eso", confesó el DT.

Trabajo y paciencia para el delantero

El técnico evitó señalar urgencias y pidió calma. "Trabaja, trabaja muy bien. Ya vendrá, ya vendrá el momento. Lo que no tiene que es apurarse y desesperarse", sostuvo. Con estas palabras, respaldó al jugador y dejó claro que confía en que el gol llegará de forma natural si mantiene el nivel mostrado.

El presente de Merentiel en Boca sigue siendo tema de análisis, pero desde el cuerpo técnico transmiten tranquilidad. La adaptación a un rol distinto y la exigencia de la delantera xeneize son factores que, según Arruabarrena, el uruguayo está sorteando con trabajo y compromiso.