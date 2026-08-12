Arruabarrena respondió por Bareiro: por qué no juega en Boca

Uno de los jugadores que los hinchas extrañan dentro del campo de juego por su entrega y su cuota goleadora es Adam Bareiro. Por eso, se trató de una pregunta obligada para Rodolfo Arruabarrena después de la victoria de Boca por 3-1 frente a Deportivo Recoleta, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Una noche en la que el equipo pudo haber ganado por una diferencia aún mayor.

“Adam está en proceso de recuperación. Sé que trabaja, lo veo, charlamos, todavía va lento. Sabe que es una lesión complicada: un día puede estar bien y un día puede estar mal”, expresó el entrenador sobre la situación del delantero paraguayo, quien está padeciendo un problema similar al que tuvo Edinson Cavani y que lo llevó a tener que marcharse del club.

Hay que recordar que Adam Bareiro se quedó afuera del Mundial porque no pudo formar parte de la lista de Paraguay al estar atravesando un desgarro que demandaba más días de lo esperado para su recuperación. Aunque eso no fue todo, porque también se sumó un problema en la zona lumbar. Algo bastante delicado que, dependiendo del día, puede presentar una mayor o menor intensidad.

De hecho, el atacante habría comenzado un tratamiento que le demandará tres semanas para estar en óptimas condiciones y dejar atrás los dolores en la espalda. Sin embargo, si estos vuelven a presentarse al ser exigido, hay una consideración que se impone de manera obligada: que deba pasar por el quirófano para obtener otro tipo de resultados.

No es ninguna casualidad que durante el mercado de pases hayan sonado los nombres de David Romero, Luciano Gondou, Lucas Passerini y Nicolás Fernández, además de que se haya gestado la incorporación de Enner Valencia sobre el cierre. El delantero ecuatoriano llegó con el pase en su poder y todavía espera para poder realizar su debut oficial con la camiseta de Boca.

“Lo que quiero es que esté en condiciones de poder estar a la altura de lo que está el equipo y tampoco apurarlo, exigirlo y lesionarlo”, afirmó el ‘Vasco’ Arruabarrena sobre la presencia del experimentado delantero ecuatoriano, quien llegó sin haber realizado la pretemporada con el resto de sus nuevos compañeros. Es probable que vaya sumando minutos de a poco hasta conseguir el ritmo que el cuerpo técnico pretende.

El caso de las camisetas de Enner Valencia

Por otro lado, se debe mencionar que Enner Valencia va a protagonizar un detalle bastante particular que puede generar cierta confusión entre los hinchas a la hora de comprar su camiseta. Esto se debe a que contará con dos números distintos. En la Copa Sudamericana, la asignación de dorsales está sujeta a los números que se van liberando y al jugador le tocó el 30.

No ocurre lo mismo en el fútbol argentino, donde hay libre disponibilidad de dorsales, y es por ello que el delantero hará uso del 13. Un número que utilizó durante gran parte de su trayectoria como profesional y que lo acompañó en distintos clubes alrededor del mundo. Dicho dorsal estaba en manos de Javier García, pero el arquero decidió cederlo ante el amable pedido de su nuevo compañero.



