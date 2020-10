Violencia de género: aberrante declaración de Delgado sobre el caso Villa

El caso de Sebastián Villa atraviesa directamente a Boca Juniors. No sólo desde el aspecto futbolístico, sino también desde el lado social y en relación a la importancia del lugar que se le busca dar a la igualdad de género luego de la campaña política realizada por la nueva dirigencia. En abril pasado, Daniela Cortés, expareja del jugador, lo denunció penalmente por violencia y maltrato, tanto físico como emocional. Actualmente, está procesado por la Justicia y hasta el momento no hay una determinación en relación a su culpabilidad o inocencia.

La nueva gestión se refirió al tema en reiteradas ocasiones y no siempre mantuvo un hilo de coherencia. Esta vez, en diálogo con 90 Minutos por ESPN, Marcelo Delgado expresó: "Ojalá que el tema de Sebastián se pueda resolver pronto. Sabemos que es un profesional, viene a entrenar con alegría, ha jugado muchos partidos amistosos... Con Argentinos, Arsenal, Barracas. Lo veo muy bien, ojalá que pronto lo podamos tener en la cancha. Lo veo feliz, está yendo al psicólogo hace cinco meses y eso es lo más importante para nosotros".

Más allá de la necesidad que pueda tener el equipo, pensando en octavos de final, el "Chelo" sumó una polémica frase que hizo mucho ruido y se ganó un gran repudio en las redes sociales. "Aparte Pollo, te voy a decir, somos grandes también... A todos nos ha pasado alguna vez estas cosas y a veces hay que tomarlo con mucha tranquilidad también. Esperemos que se arregle de la mejor manera", dijo como si buscara algún guiño por parte del conductor del programa.

¿Qué pasó?

De forma insólita, Sebastián Vignolo no dio su opinión ante la aberrante declaración, tampoco lo frenó y cambió rápidamente de tema. "¿Es una decisión del entrenador la de usarlo o no usarlo? ¿Es un tema de Russo?", consultó. "Cuando él tenga todo listo, ya dependerá del entrenador si lo utiliza o no. Nosotros no podemos hacer nada, el que elige es el entrenador", sentenció el exjugador en la entrevista. Ningún periodista decidió cruzarlo y dejaron pasan una frase que dice mucho sobre una problemática social central en Argentina.

Rápidamente, el video y la declaración de Delgado se hizo viral y muchos se expresaron en redes sociales. El repudio fue general, no sólo de periodistas sino también de los hinchas del Xeneize. "Por suerte a todos no Marcelo Delgado", dijo Silvio Maverino, de Fox Sports. "Absolutamente repudiable lo que declaró Marcelo Delgado. Últimamente, la secretaria técnica de Boca le pifia groseramente cuando habla en los medios", agregó Juan Manuel Nahoum, productor en De Una con Niembro. "De la discriminación del ABC de España a esta declaración del mismo tenor de Marcelo Delgado. "A todos nos ha pasado". Una vergüenza, excepto que no sea una transcripción fiel. Un integrante de la Comisión Directiva. ¿Alcanza con rectificarse?", sumó Pablo Viola.

"Acá el video. No se sacó absolutamente nada de contexto. ¿Es impresentable! No puede ser que declaren así. Ojalá que la víctima lo denuncie a él también. Mamita", escribió Antonella Luna, periodista partidaria de la institución. Mientras que otra usuaria, hincha y socia de Boca, sentenció: "Esto sigue perfectamente la línea de que el feminismo en Boca está de decorado. No podemos tener dirigentes, que para peor, son referentes de la institución que naturalicen así la violencia de género".

