Una figura del plantel de Boca destrozó a Riquelme: "Nunca escuchó mis pedidos"

Riquelme y el Xeneize no tienen paz en el inicio del ciclo de Battaglia. "Las ofertas no fueron tratas con profesionalidad", sostuvo el jugador.

Pasan los días y la novela sigue más encendida que nunca en Boca Juniors. Mientras el equipo de Sebastián Battaglia da sus primeros pasos, con buenos resultados en el torneo doméstico; la tensión entre el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme y el futbolista Sebastián Villa crece día a día. Todavía se desconoce qué ocurrirá con su futuro pero los dichos de ambas partes dejan a la vista que están muy lejos de resolver la situación y llegar a un acuerdo.

Luego de que el máximo ídolo del Xeneize dejara en claro que el colombiano "tiene contrato y debe respetarlo", remarcando que tiene que cumplir con sus obligaciones, el delantero salió con los tapones de punta y le respondió por medio de sus redes sociales. En primer lugar decidió agradecerle a los hinchas, empleados y directivos, manifestando que nunca quiso "faltarle el respeto al club, la camiseta y los compañeros".

Luego remarcó que está "orgulloso de vestir estos colores" porque lo ayudaron a crecer como persona y jugador y buscó despejar dudas: "Estoy en el club que quiero estar, feliz de trabajar día a día". Pero más allá de esto, su principal idea fue aclarar que dijeron "muchas cosas falsas" y señaló específicamente al CDF: "Mi único desencuentro fue con ellos, que en ningún momento escucharon las opciones que los clubes europeos tienen para mi". Allí cuenta que llegaron ofertas y que, en su momento, rechazó opciones priorizando el proyecto de Boca pero que, tras varios años, no ve con malos ojos emigrar.

Si bien Villa renovó su contrato durante el año vigente, la idea era que ante una oferta importante que sirviera para ambas partes -desde lo económico a Boca y desde lo profesional al jugador-, lo iban a dejar salir sin inconvenientes. "Soy extranjero y si bien estoy contento que hayan mejorado mi salario, entiendan que la circunstancia del país no ayuda a mantener a mi familia y mis gastos, entonces quiero una mejora en mi carrera profesional y económica como cualquier trabajador lo requiere", lanzó.

Mientras que, volviendo a la polémica con Juan Román Riquelme y compañía, disparó duramente: "Llegaron importantes ofertas al club, las cuales nunca fueron tratadas con la profesionalidad que eso amerita, le contestaron al club comprador de una manera poco amistosa y nunca iniciaron un camino de negociación". Además aclaró que todas sus decisiones fueron comunicadas al plantel y destaca que todos ellos le "brindaron su apoyo".

Por otro lado, frente a los rumores de su viaje a Colombia, el futbolista de 25 años señaló: "No abandoné repentinamente el club como se dice porque antes hablé con el técnico y con el Consejo de Fútbol que nunca escucho mis pedidos". Por esto y "ante la premura por el estado de salud de mi mamá", no dudó en retornar a la localidad de Bello, Antioquia, donde vive su familia. Y añadió: "Doy gracias a Dios y a toda la gente que me mandó bendiciones para ella y pudo salir de la mejor manera".

Por último, en relación a su futuro, Villa sentenció: "Voy a seguir jugando en Boca Juniors cumpliendo mi contrato porque soy un jugador profesional pese a la cantidad de cosas que dicen en los medios de sobre mi; seguiré esperando que si tanto para el club y para mí las ofertas son importantes espero revean esta situación". Y tras remarcar que siempre se brindo al 100% por el Xeneize, cerró: "Nos vemos próximamente cuando me toque jugar y defender estos colores que son tan lindos e importantes para mí".

El descargo de Villa

Riquelme apuntó contra Villa

En diálogo con ESPN F90, con Sebastián "Pollo" Vignolo, el vicepresidente de Boca contó cómo está la situación del colombiano y no se guardó nada durante la entrevista. "Ahora está transitando los días de aislamiento y cuando terminen esos tiene que presentarse a entrenar. Me parece que el lunes porque el sábado tenemos partido en Rosario. Solamente nos queda que se recupere Cardona que está en los últimos días de recuperación por una molestia que tiene", afirmó Román.

A su vez, Riquelme sostuvo que "tiene contrato por muchos años" y que "lo tiene que respetar". Ante la pregunta del conductor sobre si Villa quiere jugar en Boca, el ídolo dijo que es una pregunta para que el jugador conteste pero remarcó: "Ojalá que cumpla con la obligaciones que tiene". Por otro lado, manifestó que no está en venta y que el libro de pases ya cerró. "Creo que la respuesta es clarísima, ojalá que haya aprendido", sentenció.