Un ídolo de Boca advirtió al Colo Barco en El Trece tras su cruce con Cavani: "No se hace"

La fuerte advertencia de un ídolo de Boca al "Colo" Valentín Barco tras su cruce con Edinson Cavani. "Tiene que domesticar su carácter", lanzó desde El Trece en la televisión.

Un ídolo de Boca lanzó una fuerte advertencia para Valentín "El Colo" Barco después de su cruce con Edinson Cavani en pleno partido. Más allá de su rendimiento en el duelo con Talleres de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina 2023, el comportamiento del volante por la izquierda estuvo en el centro de la escena en Pasión por el Fútbol (El Trece).

Durante la edición del programa de televisión nocturno del domingo 15 de octubre, el conductor Sebastián "Pollo" Vignolo introdujo el tema y desató el debate entre sus compañeros en vivo. En ese momento, cada uno brindó su opinión al respecto y el más contundente fue Carlos "El Mono" Navarro Montoya. El ex arquero de 57 años es uno de los panelistas del ciclo y dejó de ser el coordinador general de las inferiores del "Xeneize" en septiembre de 2020 por motivos familiares. Por lo tanto, conoce al futbolista de la Selección Argentina Sub 20.

El Mono Navarro Montoya advirtió al Colo Barco en Boca: "Tiene que domesticar su carácter"

El exarquero fue lapidario en El Trece con relación al caliente cruce entre el juvenil y Cavani. De hecho, manifestó que "el reproche no se hace" porque "hay lugares y ámbitos mejores que una cancha para hacerles observaciones a los compañeros...". Al mismo tiempo, recordó su etapa como futbolista y aclaró que "lógicamente muchas veces, por el fragor del partido, uno a veces tiende a tomar este tipo de decisiones". Y reflexionó: "Yo imagino que en el vestuario habrán hablado y lo habrán arreglado".

El consejo del Mono Navarro Montoya al Colo Barco en Boca.

Acerca del rendimiento del zurdo, el ex Independiente remarcó que "no jugó bien, pero es de esos futbolistas capaces de, pese a no jugar bien, poner tres o cuatro pelotas diferentes". Sobre algunas actitudes polémicas del joven dentro del campo, Navarro Montoya concluyó: "Yo creo que no es un tema de ahora, él tiene que domesticar su carácter... le pasaba en inferiores, hemos trabajado con él en ese sentido y creo que forma parte de la evolución del futbolista".

Video: qué pasó entre Barco y Cavani en Boca

Cuando Talleres ganaba por la mínima por el gol de Gastón Benavidez sobre el final de la primera mitad, el delantero uruguayo tuvo una buena situación para igualar las acciones. Sin embargo, en los dos intentos que tuvo, no pudo marcar. Por lo tanto, "El Colo", quien estaba al lado, le recriminó que no le dio la pelota, por lo que los jugadores no se fueron del todo contentos al entretiempo en Mendoza.

Al margen de los dichos del lateral de Boca, fue "El Matador" el que se impuso con sus gritos. De hecho, se escuchar con claridad cuando esbozó enojado: "¡Dale, andá!" contra Barco. De todas formas, esto no pasó a mayores y luego festejaron juntos el pase a la semifinal del certamen en el que enfrentarán a Estudiantes de La Plata, con fecha y horario a definir. Mientras tanto, del otro lado esperan San Lorenzo y Defensa y Justicia en busca de la final.